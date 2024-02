Na 34 jaar heeft Karel Donkers, voormalig eigenaar TravelXL Reisbureau de Ruwert Oss, het stokje overgedragen aan Daisy van de Haterd. Dat laat de kersverse eigenaresse van het reisbureau via social media weten.

Daisy is geen onbekende binnen de reisbranche, of zelfs binnen Reisbureau de Ruwert. Ze werkt er namelijk al 22 jaar en kreeg nu de kans om het volgens eigen zeggen “leuke en gezellige” reisbureau over te nemen. Het vertrouwde team blijft in zijn originele vorm bestaan. Ondanks dat Karel nu gaat genieten van zijn pensioen, blijft hij het team op verzoek versterken. “Zijn ervaring en toewijding aan het reisbureau gaan niet verloren, en we zijn blij dat we nog steeds kunnen profiteren van zijn kennis”, aldus Daisy.

Foto: Facebook