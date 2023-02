“De beleving als je voet aan wal zet, blijft authentiek en intens”

Deel dit artikel

“Superlatieven. Alleen op die manier is het zevende continent, Antarctica, te beschrijven. Een witte wereld waar de natuur heerst, anderhalf keer zo groot als Europa”, aldus Ralph van den Houten (Avila Reizen) die speciaal voor Travelpro dit artikel schreef.

Door: Ralph van den Houten

De afgelopen jaren is de populariteit van expeditiecruises naar de poolstreken flink toegenomen met elk jaar nieuwe purpose built expeditieschepen die te water worden gelaten. Een van de in het oog springende toevoegingen aan de vloot is de Silversea Endeavour, die 19 november in Antarctica is gedoopt. Maar laten we voordat we aan boord stappen even uitzoomen.

Antarctica, de zuidpool, is een landmassa omringd door ijs (de noordpool is een ijsmassa omringt door land). De pinguïn is de bekendste bewoner met zeven verschillende soorten, waarvan de Keizerspinguïn de meest befaamde is. Antarctica is niet permanent bewoond en in het verleden ook nooit bewoond geweest. Er zijn wel tientallen onderzoeksstations, bemand door ongeveer 4.000 mensen in de zomermaanden en 1.000 gedurende de lange en koude Antarctische winter.

Stap 1: Zuid-Amerika

Voor de meeste reizen naar Antarctica fungeert Zuid-Amerika als springplank en is de eerste stop op de route vaak Buenos Aires of Santiago de Chile. Van daaruit reis je doorgaans verder met een gecharterde vlucht richting Patagonië, het zuidelijkste puntje van het continent. Veel schepen meren aan in Ushuaia, andere gebruiken Punta Arenas of – in het geval van Silversea, Puerto Williams – in Chili als springplank. Overigens is de reis voorafgaand aan inscheping ook aan te passen met een programma op maat waarbij het cruise-programma ook pas van start gaat op het moment van inscheping en niet al in een van de voornoemde hoofdsteden.

In mijn geval was de eerste stop op de route Santiago de Chile. Silversea gebruikt hier eenvijfsterrenhotel om de gasten te verwelkomen. Na toch wel een lange vlucht met KLM liep ik zo de tropische binnentuin in van het Mandarin Oriental. Tussen de palmbomen en met het geluid van een kleine waterval op de achtergrond zit het met het vakantiegevoel direct goed. Vanuit een regenachtig Nederland vertrekken om in een tropische 30 graden neer te ploffen is misschien niet de setting die iedereen verwacht bij een reis naar Antarctica. Maar het is november, dus de zomer op het zuidelijk halfrond is begonnen.

