Save the date: de Jong Intra Vakanties houdt op 11 september een presentatie en barbecue waarbij Edmonton en Jasper (Canada) centraal staan.



De winterse charme van Edmonton en Jasper (Canada) ontdekken, alles te weten komen over de mogelijkheden via Edmonton International Airport (EIA) én de aantrekkelijke reistarieven voor je klanten. En afsluiten met een gezellige barbecue.



Dat is in het kort de inhoud van de presentatie die de Jong Intra Vakanties voor donderdag 11 september heeft samengesteld.

De presentatie met barbecue vindt plaats in het hoofdkantoor aan de Havendijk 1 in Ridderkerk.



Het programma is als volgt:

16.00 uur: inloop & welkomstdrankje

17.30 uur: presentatie over de bestemmingen en de Jong Intra Vakanties

18.30 uur: barbecue

21.00 uur: einde



Inschrijven kan via sales@dejongintra.nl

Hierbij geldt; vol = vol



Partners naast de Jong Intra Vakanties zijn: Edmonton, Jasper, Edmonton International Airport en KLM. (Foto Unsplash).

