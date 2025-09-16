De Jong Intra Vakanties breidt haar verre reizen-aanbod verder uit met Tanzania. Reizen naar deze bestemming zijn vanaf 15 september 2025 te boeken, met vertrek vanaf november 2025. De reisorganisatie zegt met deze bestemming in te spelen op de toenemende vraag naar avontuurlijke en betekenisvolle rondreizen.

Na de succesvolle introductie van Vietnam en Costa Rica eerder dit jaar, is Tanzania een logische vervolgstap, volgens de reisorganisatie. Reizigers kunnen kiezen uit vijf comfortabele privé rondreizen met safari’s in wereldberoemde natuurreservaten zoals de Serengeti, de Ngorongoro-krater en Tarangire National Park. Elke reis wordt begeleid door een deskundige lokale gids/chauffeur en combineert natuur, cultuur en comfort. Een hoogtepunt is de kans om de ‘Big Five’ in hun natuurlijke habitat te zien. Voor wie safari wil combineren met ontspanning, zijn er rondreizen die eindigen op Zanzibar – bekend om zijn witte zandstranden en azuurblauwe zee.

Het volledige Tanzania-aanbod, inclusief strandverlengingen, is te vinden in SmartOnline. Voor maatwerk zijn er bovendien talloze mogelijkheden via de maatwerkafdeling van de Jong Intra Vakanties (maatwerkspecialisten@dejongintra.nl of +31 (0)180-457870).