Vanaf vandaag (maandag 20 oktober) gaat het team van de Jong Intra Vakanties de weg op voor een salesblitz. Tot eind november worden dagelijks reisbureaus in Nederland en België bezocht om elkaar persoonlijk te ontmoeten, een glimlach te delen en de samenwerking te versterken.

“De reisbranche draait om mensen, om echt contact en elkaar kennen”, vertelt Jeroen Otto, Manager Sales & Retail bij de Jong Intra Vakanties. “Juist dat persoonlijke aspect willen we benadrukken. We zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid in België en hebben veel nieuwe partners mogen verwelkomen. Nu is het tijd om ook daar ons gezicht te laten zien en te laten merken dat we er zijn, dichtbij en betrokken.”

Tijdens de salesblitz staat niet alleen kennismaken centraal, maar ook het verdiepen van bestaande relaties. “Onze retailpartners zijn de experts die onze reizen tot leven brengen voor de klant”, vervolgt Otto. “Daarom steken we deze weken extra tijd in het luisteren, delen van kennis en samen vooruitkijken naar het nieuwe seizoen. Want samen zorgen we ervoor dat reizigers met vertrouwen en plezier op pad gaan.”

“We zouden het liefst elk reisbureau persoonlijk bezoeken”, besluit Otto met een glimlach. “Lukt dat dit keer niet, dan weten ze dat we de volgende ronde zeker langskomen.” Met de salesblitz benadrukt de Jong Intra Vakanties opnieuw de waarde van de retailpartners binnen haar distributiestrategie in Nederland én in België. Want samenwerking en vertrouwen blijven de sleutel tot een sterke toekomst, voor zowel reisbureau als reiziger.