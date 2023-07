Vanaf vandaag te lezen: de tweede TravJobs! De grooste vakbladen in onze branche, TravMagazine en Travelpro, presenteren gezamenlijk deze speciale uitgave, welke zowel in print als digitaal te lezen is, over werken in de reisbranche, opleidingen, de bijzondere dynamiek, de vele en verrassende carrièremogelijkheden, de nieuwe generatie personeel en tip & tricks op LinkedIn.



Ook stellen verschillende reisorganisaties zich persoonlijk voor. Wat hebben zij (toekomstige) werknemers te bieden? Er wordt ingegaan op de organisatie, visie & doelen, kernwaarden, collega’s, carrièremogelijkheden, usp’s, et cetera. Met een QR-code heeft u als lezer vervolgens een makkelijke toegang tot de actuele vacatures.



Wij wensen u veel leesplezier, inspiratie en een succesvolle carrière in de reisbranche toe.

Lees TravJobs 2023 hier!