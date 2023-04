De reactie van KLM op de uitspraak

Deel dit artikel

“De rechter heeft besloten dat de experimenteerregeling niet is bedoeld voor het terugbrengen van het aantal vliegbewegingen op Schiphol en niet voldoet aan Europese regelgeving”, aldus KLM in een eerste reactie.

Dit betekent dat het aantal vliegbewegingen niet mag worden teruggebracht tot 460.000 met ingang van de winterdienstregeling.

“We werken liever samen dan dat we elkaar tegenkomen in de rechtszaal. Het kort geding was helaas nodig omdat we duidelijkheid nodig hadden van de rechter; begin mei moet de capaciteit voor aankomende winter worden vastgesteld. Die duidelijkheid is er nu.”

“Met onze maatregelen zien wij een beter alternatief om minder geluid en CO2 te realiseren en tegelijkertijd met onze bestemmingen te voorzien in de behoefte van reizigers om te vliegen. Dat zullen we aantonen in de volgende fase van dit dossier, de zogeheten balanced approach. Dit is een Europese procedure om te onderzoeken of er andere manieren zijn om de geluidshinder rond Schiphol terug te dringen dan de maatregelen die het ministerie wil treffen. De balanced approach draait om de beste manier om het aantal mensen dat hinder heeft van vliegtuiggeluid terug te dringen. Dat willen we graag samen met de overheid, Schiphol en andere partijen blijven doen.”

“Wij willen benadrukken dat we het belangrijk vinden om te blijven verduurzamen. Dat betekent minder geluid én minder CO2-uitstoot. Dit is een belangrijk onderdeel van de KLM-strategie.”

Auteur Arjen Lutgendorff