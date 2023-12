Ruim een half jaar geleden begon zijn carrière bij Corendon met een duidelijk doel: de retail nog meer binden aan de reisorganisatie. We spreken hierover met Rutgher Verstrepen (Sales Manager Retail bij Corendon) en nemen meteen het laatste Corendon-nieuws door.



Sinds mei werk je als Sales Manager Retail voor Corendon, hoe is het eerste half jaar bevallen?

“Heel goed. Met deze nieuwe functie, die ik mag invullen, laat Corendon bewust zien dat de retail voor de reisorganisatie geen ondergeschoven kindje is. Het is een van onze belangrijke distributiekanalen, die we met onze omnichannel-strategie bedienen. Momenteel wordt ons aanbod verkocht door een geselecteerd aantal reisbureauketens en -agenten en daar zijn we heel blij mee. We gaan opportuniteiten zeker niet uit de weg, maar het is niet ons primaire doel om daarin heel groot te worden. We vinden dat je bewust de samenwerking met een keten of een partner moet aangaan, die samenwerking wil ik, nu ik net ben gestart in deze functie, eerste optimaliseren voordat we uitbreiding zoeken met andere ketens.”

Corendon biedt weer meer studiereizen aan, wat is jouw rol hierin?

“Ja, dat klopt. Dat doen we alweer een tijdje, maar ik wil het proces rondom de studiereizen graag iets verbeteren. We communiceren nu namelijk eerder wanneer de reizen plaatsvinden en wat het programma ter plekke is, zodat reisadviseurs beter weten wat ze kunnen verwachten. Maar ook de programma’s worden inhoudelijk een mooie mix van het bezoeken van hotels en het ontdekken van de bestemming.”

Je bent net terug van een studiereis naar Curaçao, en jullie gaan nog op reis naar Dubai en Gambia.

“Dit zijn voor ons dé winterzonbestemmingen. Ook is Egypte een belangrijke winterbestemming, maar deze hebben wij helaas moeten afzeggen vanwege de situatie in de regio. Er was te weinig animo voor de reis. Ik kijk al uit naar komend voorjaar waarbij ik zeker niet uitsluit dat we een nieuwe studiereis naar Curaçao gaan doen, omdat het The Rif at Mangrove Beach (naast Corendon Mangrove Beach resort, red.) in januari wordt geopend en omdat we met ons eigen toestel vliegen.”

