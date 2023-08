De tijd dringt en de opwinding groeit! Over slechts één maand is het zover, TravDay: hét evenement waar reisprofessionals samenkomen om te inspireren, te netwerken en zakelijk te groeien. Wij willen er zeker van zijn dat jij erbij bent om deze onvergetelijke dag mee te maken!

Meld je daarom nu nog aan voor maandag 25 september 2023 in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

Al honderden reisprofessionals gingen je voor!

Heb je jezelf al aangemeld? Zo niet, dan is dit jouw herinnering dat je nog maar één maand hebt om je plek te verzekeren. Dit is jouw kans om de nieuwste trends in de reisbranche te ontdekken, waardevolle connecties te leggen en jezelf verder te ontwikkelen in een bruisende omgeving.

Wat staat je te wachten op TravDay?

Inspirerende sprekers: Laat je inspireren door toonaangevende experts en ondernemers die hun kennis delen en je voorzien van nieuwe inzichten die jouw carrière kunnen transformeren.

Netwerkmogelijkheden: Bouw waardevolle contacten op met gelijkgestemde reisprofessionals, branche-experts en invloedrijke bedrijven die jouw netwerk kunnen vergroten.

Innovatieve presentaties: Ontdek de nieuwste technologieën, bestemmingen en trends die de reiswereld vormgeven en leer hoe jij hierop kunt inspelen.

Onvergetelijke ervaringen: Creëer herinneringen en geniet van een dag vol nieuwe ontdekkingen, interessante gesprekken en groeimogelijkheden.

Een gezellige dag: Niet alles draait om het bijspijkeren van kennis, want er is ook genoeg te beleven op TravDay. Neem een kijkje in het Theater van de Waarheid, ontspan tijdens een heerlijke massage, win mooie prijzen bij The Wheel of Fortune en nog veel meer!

Dit is jouw uitnodiging om deel uit te maken van een bijzondere dag. Wacht niet tot het laatste moment – reserveer nu jouw plek voor TravDay!