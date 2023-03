De Visit USA Roadshow is terug! Meld je nu aan

Deel dit artikel

Na twee succesvolle edities van de Roadshow in 2018 en 2019, en de corona-proof edities van de Car Rally in 2021 en 2022, is Visit USA back on the road!

Pak jouw agenda er maar alvast bij, want op 12 en 13 april 2023 zal Visit USA The Netherlands, samen met Brand USA, een nieuwe editie van de originele Roadshow hosten. Tijdens deze twee dagen zullen twee steden worden aangedaan, op welke dag en locatie kunnen ze jou verwachten?

Wat kan je van de dag verwachten?

Het programma begint in de middag met de film “into Nature’s Wild”. Een tocht per trein, kajak, fiets en luchtballon door de afwisselende natuur van de Verenigde Staten. De film zet de toon voor het evenement. Het programma wordt vervolgd met 1-op-1 sessies, waarin je in gesprek gaat met de diverse aanwezige members. Na de eerst sessie genieten van we van wat Amerikaanse hapjes, hier zijn ook vegetarische opties aanwezig. We vervolgen met het tweede deel van de sessies. De dag wordt afgesloten met een prijsuitreiking en meer netwerk mogelijkheden, onder het genot van een drankje.

Programma

Woensdag 12 April: Aviodrome, Lelystad

Donderdag 13 April: Omniversum, Den Haag

15.30 – 16.00 Welkom

16.00 – 17.00 Film: “Into Nature’s Wild”

17.00 – 18.00 Speed date sessies part 1

18:00 – 18:30 Dinner

18:30 – 19.30 Speed date sessies part 2

19.30 – 20.30 Drankje + prijsuitreiking

* Dit evenement is uitsluitend voor reisagenten/touroperators

Aanmelden

Graag ontvangen we jouw aanmelding vóór 28 maart 2023. Aanmelden is gratis en kan door een email te sturen naar center@visitusa.nl. Geef hierbij aan naar welke locatie je wilt komen: Locatie A (Aviodrome) of Locatie B (Omniversum).

Deelnemers

Net als tijdens de vorige edities zullen een tiental van onze members aanwezig zijn om hun verhaal te vertellen. De aanmeldingen gingen hard en er zijn al 13 members bevestigd:

Brand USA

De Jong Intra Vakanties

EURAM

Icelandair

Norwegian Cruise Line

Special Traffic

Travel Portland & Travel Oregon

Travel South USA

Travel Texas

Travel Trend

Visit St. Pete/Clearwater

Visit Seattle

Worldwide Campers

Auteur Dylan Cinjee