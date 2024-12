Debora de Roos, tot voor kort Directeur Customer Services bij Corendon, maakt de overstap naar &Olives Travel. Bij &Olives Travel zal zij de rol van Manager Marketing & Customer Experience vervullen.

“Met haar uitgebreide ervaring op beide vlakken gaat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere groei en positionering van het merk”, laat &Olives Travel weten. “Debora de Roos heeft een bewezen staat van dienst in de reisindustrie en heeft de afgelopen jaren een ruime expertise opgebouwd in het optimaliseren van de klantervaring en het ontwikkelen van marketingstrategieën. Haar overstap naar &Olives Travel markeert een nieuwe stap, waarin zij haar kennis en passie kan inzetten voor een merk dat bekendstaat om zijn bijzondere en authentieke reizen wereldwijd en hoogwaardige service.”

Ontzettend enthousiast

“Ik ben ontzettend enthousiast om aan de slag te gaan bij &Olives Travel,” zegt Debora. “Het merk biedt een divers en bijzonder aanbod aan reizen, van de meest bijzondere plekjes rond de Middellandse Zee tot onontdekte parels in verre oorden van Costa Rica tot Zuid-Afrika. Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de versterking en groei van &Olives Travel en onze reizigers een onvergetelijke en ultieme reiservaring te bieden.”

Expertise

Met deze benoeming onderstreept &Olives Travel haar ambitie om verder te groeien en de klant centraal te stellen in elke stap van de reis. Christina Zandberg, CEO van &Olives Travel, is verheugd over haar komst: “Debora brengt een enorme hoeveelheid expertise en passie mee. Haar focus op klantbeleving en haar strategische inzichten zullen ons helpen om onze reizigers nog beter te bedienen en ons merk te helpen groeien.”

Foto: Christina Zandberg & Debora de Roos.