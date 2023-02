Delegatie Delta in gesprek met minister over krimp Schiphol

Deel dit artikel

Een delegatie van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta heeft vandaag een gesprek met minister Adriaanse van Economische Zaken over het Schiphol-krimpplan van het kabinet.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zou zelfs overwegen naar Parijs te verhuizen als het kabinet vasthoudt het krimpplan van 500.000 naar 440.000 vliegbewegingen doorzet, zo weet De Telegraaf te melden. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bevestigde tegenover de krant de gesprekken met de Nederlandse overheid over het Schiphol-krimpplan.

Na de rampzomer van 2022 op Schiphol bracht Delta naar buiten dat het in samenwerking met de SNCB haar Europese Air+Rail-programma heeft uitgebreid met verbindingen van Brussels Airport naar de Nederlandse steden Breda en Rotterdam.

Delta is een belangrijke partner van KLM. Vlak voordat de coronacrisis ook Europa bereikte maakten Air France, KLM, Delta en Virgin Atlantic (in februari 2020) ien jaar na de start van de joint venture tussen Air France-KLM en Delta bekend een nieuwe joint venture te hebben gelanceerd. “De oprichting van één enkele trans-Atlantische joint venture tussen onze Europese partners is al een gedenkwaardige strategische stap, maar we hebben nog veel meer plannen”, zo liet de CEO van Delta destijds weten.

Auteur Arjen Lutgendorff