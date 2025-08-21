Delta Air Lines viert een primeur: voor het eerst in de geschiedenis mogen SkyMiles-leden en Delta-medewerkers zelf stemmen op de volgende Europese bestemming die in de zomer van 2026 aan het netwerk wordt toegevoegd.

Van 25 tot en met 29 augustus kunnen leden via de Delta-app hun stem uitbrengen. Door in te loggen en naar de pagina’s Explore en Trip te gaan, maken reizigers hun voorkeur kenbaar. Elke stem telt; de winnende bestemming wordt ongeveer 30 dagen na de stemperiode bekendgemaakt.

Route Race

De genomineerde bestemmingen zijn Sardinië, Malta en Ibiza, Spanje. “SkyMiles-leden en Delta-medewerkers staan centraal in alles wat we doen. Met de Route Race geven we onze community letterlijk een stem in de toekomst van ons netwerk. Onze bestemmingen zijn meer dan stippen op een kaart, het zijn poorten naar cultuur, verbinding en nieuwe mogelijkheden”, zegt Paul Baldoni (Senior Vice President Network Planning bij Delta).