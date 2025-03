De meivakantie is hét moment om er even tussenuit te gaan. Maar waarom kiezen voor de gebruikelijke favorieten als er zoveel onontdekte parels zijn?



We beginnen relatief dicht bij huis: Denemarken. Mark Heij (Denemarken-specialist Buro Scanbrit): “Denemarken is een bestemming die steeds meer reizigers aantrekt, en dat is niet zonder reden. Ten eerste is het land gemakkelijk te bereiken met de auto, wat het ideaal maakt voor een korte vakantie. Gelegen vlak bij Nederland, is het bovendien een bestemming die niet te ver weg is. Daarnaast biedt Denemarken voor ieder wat wils. Of je nu met het gezin reist of een romantisch uitje plant, het land heeft voor elke doelgroep passende activiteiten en accommodaties. Van vakantieparken met gezellige kampeerhutten tot luxe hotels, de keuze is enorm. De Deense charme komt tot uiting in de rust en ruimte die het land biedt. Met slechts 6 miljoen inwoners tegenover de 18 miljoen in Nederland is er volop plek om te genieten van de natuur. Daarbij past de typisch Deense mentaliteit van ‘hygge’, een cultuur van gezellig samenzijn en open-mindedheid. De Deense steden, met hun kleurrijke straatjes en klinkerstraten, bieden de ideale setting om te struinen en te genieten van de relaxte sfeer. Denemarken heeft ook culinair veel te bieden, met hippe foodmarkets, restaurants en lokale eetgelegenheden. In combinatie met de rijke cultuur en geschiedenis, waaronder de Vikingverhalen, wordt het land een plek voor zowel luxe genieters als cultuurliefhebbers. De diversiteit van het landschap, van bruisende steden tot glooiende natuur en het strand, maakt het tot een veelzijdige vakantiebestemming.”

Hoe populair is Denemarken bij Buro Scanbrit?

“Denemarken is een zeer populaire bestemming bij Buro Scanbrit. Veel klanten ontdekken het land voor het eerst en kiezen ervoor om een paar nachten in Denemarken door te brengen op doorreis naar Zweden of Noorwegen. De populariteit van Denemarken blijft toenemen, mede dankzij de veelzijdigheid van het aanbod en de gemakkelijke bereikbaarheid.”

Wat mag je echt niet overslaan in Denemarken?

“Denemarken heeft zoveel te bieden dat het moeilijk is om één must-see aan te wijzen. Afhankelijk van het gezelschap zijn er verschillende plekken die absoluut de moeite waard zijn. Gezinnen kiezen vaak voor attracties, zoals LEGOLAND® en LEGO House®, terwijl koppels meer genieten van de rust van de natuur of de cultuur van de steden. Jutland, Seeland, Funen en Kopenhagen zijn allemaal plekken die je niet mag missen. Kopenhagen zelf is uiteraard een hoogtepunt, maar ook steden zoals Odense, Aarhus en Aalborg hebben hun eigen charme. Het Vikingschepenmuseum in Roskilde en het historische Kongernes Jelling bieden een fascinerend kijkje in de Vikinggeschiedenis. Het kasteel Slot Egeskov op Funen is daarnaast een must-see voor zowel jong als oud.”

Hoe wordt de Deense levensstijl en cultuur ervaren?

“Reizigers die Denemarken bezoeken, ervaren de Deense cultuur als bijzonder gastvrij en open. Het concept van hygge speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven, waarbij gezelligheid en samenzijn centraal staan. De Deense gastronomie biedt veel verrassingen, van trendy foodmarkets tot uitstekende restaurants. De lokale tradities, zoals het vieren van de Deense ‘Sankt Hans Aften’ (zomerviering) en de liefde voor natuur, maken het land tot een interessante bestemming voor wie meer wil leren over de cultuur en levensstijl.”

Welke activiteiten raad je aan voor mensen die geïnteresseerd zijn in natuur, zoals wandelroutes, fietspaden of kustgebieden?

“Denemarken biedt een keur aan activiteiten voor natuurliefhebbers. Voor wandelaars is de omgeving van het Merenhoogland bij Silkeborg en Skanderborg een aanrader. Dit heuvelachtige gebied, met bossen en meren, biedt prachtige wandelroutes en de mogelijkheid om in een kano het meer op te gaan. Fietsers kunnen hun hart ophalen op het eiland Funen, dat beroemd is om zijn uitgebreide netwerk van meer dan 1200 kilometer fietspaden. Het eiland wordt vaak de ’tuin van Denemarken’ genoemd en biedt een ontspannen sfeer, evenals charmante stadjes zoals Faaborg, Svendborg en Odense. Daarnaast heeft Denemarken met zijn kustlijn van 7.314 kilometer talloze prachtige stranden, zoals de Waddeneilanden en het noorden van Jutland, waar twee zeeën elkaar ontmoeten, er is altijd een mooie plek te vinden om van de natuur te genieten.”



Zijn er bijzondere of minder bekende plekken die reizigers eens zouden moeten overwegen?

“Denemarken heeft veel verrassende plekken die buiten de gebaande paden liggen. Vaak hoor ik van reizigers dat ze Denemarken als ‘saai’ ervaren of het als te veel op Nederland vinden lijken. Mijn advies is om de snelwegen achter je te laten en de landelijke gebieden te verkennen. Denemarken is geen vlak land, maar een aaneenschakeling van glooiende landschappen, vergelijkbaar met het Limburgse Heuvelland of de Veluwe. De typisch Deense vakwerkhuizen en de charmante, witte kerkjes dragen bij aan de pittoreske sfeer. De Margrietroute, die door het Deense platteland slingert, leidt je naar de meest verrassende en onbekende plekken van het land. Dit zijn de plekken die je anders misschien zou missen, maar die het echte Denemarken laten zien.”



Welke gezinsvriendelijke activiteiten of bestemmingen biedt Denemarken voor reizigers met kinderen?

“Voor gezinnen zijn LEGO House® en LEGOLAND® absolute aanraders. Daarnaast biedt het eiland Funen het kasteel Slot Egeskov, waar zowel jong als oud zich uitstekend kan vermaken. Geschiedenis- en cultuurliefhebbers kunnen het Vikingschepenmuseum in Roskilde bezoeken om meer te leren over de Vikingtijd, en ook Kongernes Jelling biedt een fascinerend inzicht in de Vikinggeschiedenis. Voor meer avontuurlijke activiteiten kun je het GeoCenter Møns Klint bezoeken, waar je alles leert over geografie en de natuur. Daarnaast zijn er leuke actieve opties zoals kanovaren en het avontuurlijke Camp Adventure, waar je een indrukwekkende toren van 45 meter hoog kunt beklimmen.”