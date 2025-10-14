Voor veel klanten moet een stedentrip niet alleen leuk of verrassend zijn, maar ook betaalbaar. Welke steden bieden een goede prijs-kwaliteitsverhouding? Welke steden kan je aanraden buiten de hoofdsteden om? En wat is er allemaal te beleven? Je leest het in deze special.

Bij de Jong Intra Vakanties lopen de stedentrips erg goed, laat Sarena Zijlmans (Retail Executive de Jong Intra Vakanties) weten aan Travelpro. “We hebben een gevarieerd en ruim aanbod, waarbij we elk jaar nieuwe steden toevoegen, maar ook een nieuw concept, zoals Ontdek Steden. Ontdek Steden houdt in dat je een citytrip boekt voor je klant naar bijvoorbeeld Rome, inclusief vlucht, transfer naar de accommodatie, de accommodatie en een aantal excursies, zoals het Colosseum en een fietstour. Naast ons ruime aanbod, bieden we meerdere opties om een stad te bezoeken, je klant heeft de keuze uit de bus, trein, vliegtuig of eigen auto. Doordat je ons aanbod modulair kunt opbouwen, is er voor iedere klant een perfecte stedentrip samen te stellen.”

Zijn er alternatieve steden die een betere prijs-kwaliteit bieden dan de bekende hoofdsteden?

“Zeker weten. Bestemmingen zoals Krakau, Porto en het verrassende Bilbao bieden vaak een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Krakau is rijk aan historie, verrassend betaalbaar en biedt indrukwekkende excursiemogelijkheden. Porto combineert een sfeervol oud centrum met heerlijke gastronomie en mooie rivierlandschappen. Bilbao, gelegen in Spaans Baskenland, is een opkomende citytripbestemming met moderne kunst, gastronomie en karakteristieke wijken.”

Kan je wat tips geven voor deze steden?

“Krakau: verblijf in het centraal gelegen Hotel Maximum, op korte loopafstand van de Grote Markt en de bruisende wijk Kazimierz. Boek op tijd populaire excursies zoals Auschwitz, de Wieliczka zoutmijn, of een begeleide fiets- of wandeltocht in het Nederlands.

Porto: kies voor een hotel nabij de rivier de Douro, zoals Hotel Moon & Sun Porto, voor een hotel midden in het centrum en nabij het treinstation. Geniet van een portwijnproeverij, maak een wandeling langs de kleurrijke kades en ontdek Porto vanaf het water tijdens een bruggencruise.

Bilbao: een verblijf in Hotel Petit Palace Arana voor een hotel op een centrale locatie en nabij het metrostation. Bezoek het iconische Guggenheim Museum, ontdek lokale pintxos in charmante straatjes en neem de kabelbaan naar het uitzichtpunt van Artxanda. Een fietstour is ook een leuke manier om de stad te verkennen.”

Welke rol spelen bus- en treinreizen in jullie voordelige stedentripaanbod?

“Een belangrijke rol. De Jong Intra Vakanties biedt een breed aanbod aan treinreizen met vertrek vanuit Nederland en België. Denk aan comfortabele verbindingen naar populaire steden als Parijs, Londen, Berlijn en Disneyland Parijs. Busreizen zijn beschikbaar naar diverse Europese steden en worden vaak begeleid door ervaren Nederlandssprekende reisleiders. Ideaal voor klanten die gemak en betaalbaarheid willen combineren.”

Bieden jullie specifieke pakketten of deals die juist aantrekkelijk zijn voor prijsbewuste reizigers?

“Absoluut. Ons aanbod is modulair opgebouwd, waardoor de klant volledige controle heeft over reisonderdelen zoals vervoer, accommodaties, reisduren en optionele excursies of transfers. We bieden genoeg diversiteit: van luxe viersterrenhotels tot eenvoudigere, budgetvriendelijke accommodaties. Zo is er voor elk budget een passende citytrip.”

Zien jullie dat klanten steeds vaker buiten het hoogseizoen reizen om kosten te besparen?

“Jazeker. We zien een duidelijke trend: steeds meer klanten kiezen voor reizen buiten het hoogseizoen. Niet alleen vanwege de gunstigere prijzen, maar ook vanwege de aangenamere temperaturen en de rustiger sfeer in populaire steden. Het maakt de ervaring vaak aangenamer én voordeliger.”

Zijn er nieuwe, verrassende steden die zowel betaalbaar als aantrekkelijk zijn voor de Jong Intra-klanten?

“Zeker. Naast onze klassieke citytripbestemmingen breiden we ons aanbod steeds verder uit met verrassende, avontuurlijke en betaalbare steden. Denk aan Marrakesh, Istanbul, Dubai en natuurlijk Bilbao. Deze steden bieden unieke ervaringen, cultuur, comfort én een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.”

Hoe ondersteunt de Jong Intra reisagenten bij het verkopen van stedentrips?

“We ondersteunen reisagenten op diverse manieren, namelijk met ons inspirerende Citytrips Magazine vol tips, highlights en meer dan 40 bestemmingen. Via onze handige reserveringssystemen SmartOnline en SmartPackager, waarin je snel en eenvoudig een citytrip op maat samenstelt. En natuurlijk met ons team Reisspecialisten dat altijd klaarstaat voor vragen of advies.”

Hoe belangrijk zijn last-minute aanbiedingen binnen jullie stedentripaanbod?

“Last-minute deals zijn een essentieel onderdeel van ons aanbod. Veel citytrips zijn nog tot kort voor vertrek voordelig te boeken, ideaal voor klanten die flexibel zijn. Zeker buiten de schoolvakanties zijn er vaak extra scherpe tarieven beschikbaar, zonder in te leveren op kwaliteit of comfort.”

“Kies voor een zuidelijke stad in januari of februari”

“We zien bij Sunair wel verandering maar niet per se naar budgetvriendelijke steden”, zegt Marja Bouwmeester (Sales Manager Sunair Vakanties). “Wat we zien is dat mensen eerder de reis geboekt willen hebben, omdat ze weten dat ze dan de meest voordelige vluchtprijzen kunnen boeken. ‘Vroeg boeken loont.’ De budgetvriendelijke steden waren altijd al populair bij mensen die reizen met oog op de prijs.”

Welke bestemmingen onderscheiden zich volgens jullie door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding?

“Bestemmingen als Praag en Boedapest, maar verrassend genoeg ook Milaan, zijn de bestemmingen waar de prijs/kwaliteit valt onder de huidige budgetbestemmingen. Stuk voor stuk steden met charme en veel bezienswaardigheden. Ze blinken uit in een scherpe prijs, maar doen niet onder voor de grote steden waar de pakketprijs hoger ligt in aanschaf. Milaan is een stad met veel beurzen. Maar als er geen beurzen zijn kun je vaak voor een heel aantrekkelijke prijs naar deze Italiaanse stad door een groot aanbod vluchten in combinatie met een leuk hotel. Daarnaast is Milaan een heerlijke stad om te shoppen, alhoewel shoppen niet altijd bijdraagt aan budgetvriendelijkheid.”

Wat zou je aanraden in deze steden?

“Een mooi voorbeeld is Praag. Een prachtige stad met een betaalbaar hotelaanbod. Neem bijvoorbeeld het Hotel Occidental Praha Five, een heel fijn viersterrenhotel, waar je echt voor een heel mooie prijs kunt verblijven in het hogere segment. Bij het pakket ontvangt de klant een gratis stadsgids en een gratis bierproeverij en dan is het tijd om de stad te gaan ontdekken. Wandel over de Karelsbrug, bezoek de Praagse Burcht met het gouden straatje, ontdek de joodse wijk Josefov, pak een terrasje op het gezellige Old Town Square, verwonder je over de Astronomische klok, vaar over de Moldau en geniet van de smakelijke Boheemse keuken.”

Wordt er meer gekeken naar kleinschalige hotels en appartementen voor een betaalbare stedentrip?

“Er is een steeds grotere vraag naar appartementen, ook dit vaak met oog op budget. Niet altijd buiten de deur hoeven te eten, maar een koelkastje en een oventje hebben om iets te kunnen halen en op te kunnen warmen. Dat is een directe grote besparing in de uitgaven.”

Hebben jullie speciale aanbiedingen of pakketten voor prijsbewuste reizigers?

“Wij bieden geen pakketten aan met een vaste prijs. De reisagent stelt zelf een mooie pakket samen die voldoet aan de (prijs)wensen van de klant. Wat het extra aantrekkelijk maakt is dat wij elf bestemmingen hebben waar de klant bij het boeken van een pakketprijs een gratis extra bij krijgt. Bij 22 bestemmingen ontvangt de klant een gratis stadsgids. Daarnaast hebben we elke maand onze steden van de maand, waarbij de klant ook geniet van nog een ‘extra’ gratis extra. Voor de prijsbewuste reiziger zijn dit natuurlijk erg leuke items om ze mee over de streep te trekken, de waarde van de gratis extra’s kan echt flink oplopen.”

Zie je dat klanten het hoogseizoen vermijden?

“Dit valt enorm mee, voor stedenreizen liggen de drukste reisperiodes in het voor- het najaar, dat blijft populair omdat dit de mooiste seizoenen zijn om een stad, ook qua temperatuur, te bezoeken. Wil je echt met oog op de prijs reizen, kies dan voor een zuidelijke stad in januari of februari. Zelf ben ik ooit in februari een weekend naar Sevilla geweest, dat voelde echt als een cadeautje. De kou ontvluchten voor de zonnestralen in het zuiden van Spanje, dat kan ik iedereen aanraden, juist ook met oog op de portemonnee.”

Hoe ondersteunt Sunair reisagenten bij het verkopen van stedentrips?

“Sjors is de grootste ondersteuner. Binnen drie minuten maak je een kant-en-klare offerte voor de klant. Ons Top11 overzicht helpt de reisagent daarnaast bij het maken van een goede hotelkeuze. Scherpe eigen inkoop, gedaan door onze eigen contractmanagers, geen dagprijzen maar stabiele contractprijzen die vanuit de voorraad de ene dag hetzelfde zijn als de andere dag.”

“Last-minutes blijven erg in trek, vooral bij stedentrips”

“Bij Corendon staat betaalbaar reizen centraal. Naast onze zonvakanties en all inclusive-aanbod, zien we stedentrips als een belangrijke pijler om onze gezamenlijke klanten een korte, verrassende en betaalbare ontsnapping te bieden. We combineren scherpe prijzen met complete pakketten (vlucht + hotel), zodat stedentrips net zo toegankelijk zijn als een strandvakantie”, aldus Tineke Boele (Salesmanager Retail Corendon).

Welke steden boeken jullie klanten het meest wanneer ze op zoek zijn naar een voordelige stedentrip?

“Populaire keuzes zijn Istanbul, Marrakech en Dubai. Allemaal bestemmingen waar cultuur, gastronomie en beleving samenkomen tegen aantrekkelijke prijzen. Daarnaast zijn klassiekers als Mallorca, Ibiza, Malaga, Gran Canaria en de Algarve geliefd voor wie een stedentrip graag combineert met zon en ontspanning.”

Wat mag je niet missen in deze steden?

Istanbul: Grand Bazaar, de Blauwe Moskee en Topkapi Paleis zijn absolute must-sees. Sim Hotel (drie sterren) is hiervoor voor jouw klanten dé tip. Dit hotel ligt centraal in de wijk Aksaray, midden op het historische schiereiland en op korte loopafstand van de genoemde bezienswaardigheden. Je kunt dit ook boeken inclusief excursies. Of boek een verblijf in bijvoorbeeld een comfortabel viersterrenhotel Grand Yavuz de luxe in de historische wijk Sultanahmet.

Marrakech: Ontdek het Djemaa el Fna-plein en de kleurrijke souks; onze klanten waarderen riads en hotels met zwembad als fijne uitvalsbasis. Mijn tip is Riad Ifoulki. Dit is een kleinschalig viersterrenhotel, in de authentieke sfeer van Marrakech. Gelegen op loopafstand van het bruisende centrum.

Dubai: Combineer een bezoek aan de Burj Khalifa met een woestijnexcursie. Qua hotels is de keuze enorm. Een tip op basis van de zeer hoge beoordelingen is Al Bandar Rotana (vijf sterren) binnen het aanbod van Corendon.

Kan je iets meer vertellen over jullie aanbod?

“We bieden een breed aanbod van drie- tot vijfdaagse pakketten, die inclusief vlucht en hotel zijn, zodat je met één klik een complete stedentrip boekt voor jouw klant. Deze pakketten kunnen naar wens worden aangevuld met een breed aanbod van excursies. Daarnaast zorgen we voor flexibele vertrekdata en korte vluchten vanaf meerdere luchthavens.”

Bieden jullie specifieke pakketten of deals aan?

“Ja, we werken met vaste lage prijzen en regelmatig met extra aanbiedingen, zoals gratis extra nachten of voordeelacties buiten het hoogseizoen. Zo blijft een stedentrip betaalbaar, ook voor gezinnen of groepen vrienden.”

In hoeverre zien jullie dat klanten steeds vaker buiten het hoogseizoen reizen? En hoe belangrijk zijn last-minutes?

“Dat zien we duidelijk. Vooral stedentrips lenen zich uitstekend voor reizen in het voor- en naseizoen, omdat de prijzen gunstig zijn en het bovendien vaak rustiger is op de bestemming. Last-minutes blijven erg in trek, vooral bij stedentrips. Daarom zorgen we altijd voor een aantrekkelijk last-minute aanbod in onze populaire steden.”

Zijn er nieuwe, verrassende steden die zowel betaalbaar als aantrekkelijk zijn voor Corendon-klanten?

“Naast klassiekers als Istanbul en Marrakech merken we dat er steeds meer interesse is in bestemmingen die zon en stad combineren, zoals de Algarve en de Canarische Eilanden. Ze bieden een verrassende mix van cultuur en ontspanning, en zijn betaalbaar buiten de zomermaanden.”

Hoe ondersteunt Corendon reisagenten bij het verkopen van stedentrips?

“We bieden uitgebreide productinformatie, scherpe aanbiedingen en gebruiksvriendelijke boekingssystemen. Daarnaast organiseren we regelmatig webinars en studiereizen zodat reisagenten onze stedentripbestemmingen beter leren kennen en verkopen.”

“We zijn voorstander van de slow travel trend”

“Bij TUI zijn de dichterbij gelegen steden, die per auto of trein bereikbaar zijn momenteel populair blij klanten die bewust letten op hun budget”, zegt Anne Feenstra (Product Lead City Trips TUI Nederland). ‘Die arrangementen hebben interessante reissommen. Parijs en Londen zijn hierbij de populairste voorbeelden. Op totaalniveau zien we geen enorme verschuivingen in bestemmingen in vergelijking met voorgaande jaren. Wel zien we dat mensen vaker bereid zijn hun citytrip in het laagseizoen te plannen om zo de kosten te drukken.”

Hoe speelt TUI in op de groeiende vraag naar korte stedentrips?

“Omdat de klant momenteel heel bewust omgaat met het reisbudget, zien we dat er in verhouding meer citytrips dichtbij huis geboekt worden. Deze kortere trips bieden we aan met eigen vervoer of per trein, bij aankomst sta je meteen midden in de stad en kun je het meeste uit je trip halen. Bij stedentrips wat verder van huis zien we dat mensen vaker voor wat langere reisduren kiezen. In verhouding heb je dan meer reisplezier voor je geld. En we zijn helemaal voorstander van de slow travel trend waarmee je een stad bewuster beleeft. Door bijvoorbeeld te lopen in plaats van de metro of een Uber te nemen. Iets wat we ook zeker aanraden aan repeaters die niet meer persé alle highlights willen afvinken, maar juist de tijd willen nemen om de hidden gems van een stad te ontdekken.”

Hebben jullie onlangs aanbod toegevoegd voor prijsbewuste reizigers?

“Ons aanbod is divers en breed, het afgelopen jaar hebben we veel aanbod toegevoegd in alle segmenten, met een duidelijke focus op kwalitatief goede budgethotels.”

Welke steden zijn aantrekkelijk, zowel om te bezoeken als voor de portemonnee?

“Populaire steden die heel aantrekkelijk zijn én een gunstige prijs hebben zijn; Boedapest, Krakau, Praag en Berlijn. Maar vergis je niet, ook in Parijs zijn er mooie deals te vinden wanneer je bereid bent net buiten het centrum te overnachten.”

Wat moeten reisagenten weten bij het verkopen van stedentrips?

“Met een TUI stedentrip kun je als reisagent echt het verschil maken. Het is een mooi pakket wat je bij dezelfde aanbieder kunt onderbrengen: vervoer, hotel en excursies. Dat geeft een reisagent alle tools om van de citytrip echt een experience in één te maken.”

Zien jullie meer last minutes of juist vroegboekers bij de verkoop van stedentrips?

“Afgelopen jaar al zagen we dat last minute boeken meer in trek komt bij stedenreizen. Maar vroegboeken heeft ook wel degelijk voordelen zoals meer beschikbaarheid, meer keuze en vaak hogere vroegboekkortingen.”

Bieden jullie ook bus- en treinreizen aan in het stedentripaanbod?

“Busreizen bieden we niet aan. We ondersteunen van harte stedenreizen per trein, daar waar dat kan en er een betaalbare en comfortabele verbinding is. De steden die we per trein aanbieden zijn Antwerpen, Berlijn, Brussel, Düsseldorf, Hamburg, Keulen, Londen en Parijs.”