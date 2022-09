Dick Benschop stelt functie ter beschikking en vertrekt bij Schiphol

“Er is veel aandacht, en ook kritiek, voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt en voor mijn verantwoordelijkheid als CEO. Ik maak op eigen initiatief plaats om Schiphol de ruimte te geven een nieuwe start te maken. Ik wil niet dat de aandacht voor mijn persoon een belemmering voor Schiphol gaat vormen. De situatie op Schiphol en wat dat betekent voor onze reizigers en medewerkers gaat mij aan het hart. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar we zijn er nog niet. Ik hoop wel dat het snel beter gaat. Ik houd van Schiphol. Leidinggeven aan dit bedrijf was voor mij een grote eer”, aldus Benschop.

“De raad van commissarissen heeft de afgelopen maanden vanwege de situatie en het aanhoudende slechte nieuws zeer intensief contact gehad met de directie van Schiphol. Daarbij zijn en worden steeds alle opties voor verbetering besproken. Onder leiding van Dick zijn ingrijpende maatregelen genomen om de situatie op Schiphol te stabiliseren. Er zijn verbeteringen opgetreden in de zomer, maar dit is niet genoeg. Verder ingrijpen in de capaciteit en in de aansturing van security is noodzakelijk. Schiphol moet als nationale en internationale luchthaven weer terug naar het kwaliteitsniveau dat passagiers en luchtvaartmaatschappijen van ons gewend zijn. Dick heeft de afgelopen jaren de koers van Schiphol verlegd naar aandacht voor kwaliteit, zorg voor de omgeving en snellere verduurzaming van de luchtvaart. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn leiderschap. Wij hebben respect en begrip voor Dicks besluit om zijn functie ter beschikking te stellen. We zoeken op korte termijn een opvolger”, aldus Jaap Winter, voorzitter van de raad van commissarissen.