‘Die toetertjes en belletjes die vrouwen vaak doen, doe ik niet snel’

Af en toe zie je er een paar op een evenement voorbij komen, maar vaak gaan ze volledig op in de vrouwelijke massa die de reisbranche rijk is. Niet dat deze mannen daarmee zitten, maar ze snappen wel waarom ze in de minderheid zijn. Travelpro’s Sharon Evers praat erover met Alberto Vaccaro, Arjan Buijs, Marco Beentjes en Hans de Zwart.

Nu is het natuurlijk niet zo dat er helemaal geen mannen werkzaam zijn in de reisbranche, op de hoofdkantoren zijn er genoeg. Maar als we puur naar de reisagent kijken, dan zijn dat voornamelijk vrouwen. Voor we deze en andere vragen gaan beantwoorden, ben ik benieuwd met wie ik aan tafel zit. Hans de Zwart (Travel2C) bijt het spits af: “Ik ben 25 jaar geleden begonnen met het organiseren van groepsreizen naar Thailand. Dat deed ik voor de personeelsvereniging van Fortis, waar ik destijds werkzaam was en waar ik ook bestuurslid was van de personeelsvereniging. Dit waren geen incentives, maar volledig verzorgde vakanties voor medewerkers. Fortis leverde wel een bijdrage aan deze reizen. Voorheen werkte Fortis samen met een touroperator, maar dat klikte op een gegeven moment niet meer. Omdat ik al een aantal keer in Thailand was geweest om groepsreizen te begeleiden, vroegen een paar medebestuursleden of ik de reizen wilde gaan organiseren. Dat wilde ik wel. De eerste reis ging dus naar Thailand, maar we zijn ook naar China, Zuid-Afrika en Israël geweest. Die vakanties werden een succes en werden ook verkocht via samenwerkende partijen, zoals de Nationale Nederlanden en de NS. Dat stopte allemaal toen de financiële crisis kwam en de vakantiereizen daardoor helaas wegvielen. Daarna heb ik wat betreft het samenstellen van reizen een beetje aangemodderd en me beziggehouden met de vraag: wat ga ik doen met de formule die ik heb? Uiteindelijk besloot ik om reizen samen te stellen voor kleine groepen mensen, zoals families en vrienden, en bleef ik werkzaam bij Fortis, waar ik een managementfunctie had. Toen ik in 2004 vanwege de zoveelste reorganisatie na bijna 35 jaar vrijwillig wegging bij Fortis heb ik nog bij andere bedrijven gewerkt, voornamelijk als manager in de ICT, en deed ik het samenstellen van reizen er een beetje bij. Marco Beentjes was degene die jaren geleden tegen mij zei: ‘Waarom kom je niet naar The Travel Club toe?’, maar het duurde even voor ik die stap daadwerkelijk durfde en wilde zetten. Ondertussen kwamen er mensen met allerlei vakantievragen naar mij toe en stuurde ik ze vervolgens door naar Tom de Vaan (voormalig eigenaar Toerkoop Reisbureau De Veer) in Kerkdriel en Zaltbommel. Zonde, dacht ik, want de vraag voor een weekendje Parijs kan later ook een vakantie worden naar een verre bestemming. In november 2019 heb ik uiteindelijk de beslissing genomen om te kiezen voor de United Travel-formule van The Travel Club.”

Dat was dus net voor Covid, maar dat had je van te voren natuurlijk nooit kunnen weten?

Hans: “Dat klopt, ik was goed en wel gestart en toen viel alles stil. Maar ik kan je vertellen dat de boekingen nu de spuigaten uitlopen. Ik ben al een tijd gepensioneerd, ik ben namelijk 69 jaar en werk me nu een slag in de rondte om alle aanvragen te beantwoorden. Dus rustig aandoen is er even niet bij, haha. De reisbranche zit op de een of andere manier in mijn hart, en het brengt zoveel plezier met zich mee.”

Auteur Sharon Evers