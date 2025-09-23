Dimitri Joannides vertrekt per 1 december aanstaande bij TUI. Zijn vertrek werd dinsdag bekendgemaakt. Hij heeft bijna 17 jaar bij TUI gewerkt.



De afgelopen jaren werkte Joannides bij TUI als Head of Sales Support en recent in de functie van Channel Manager Retailpartners. In deze functies was hij een bekend gezicht in de branche. Joannides werkte onder andere bij Martinair voordat hij in 2008 bij TUI aan de slag ging. Het is nog niet bekend wat hij gaat doen.



TUI zegt in een reactie: ‘Wij respecteren de persoonlijke keuze van Dimitri Joannides om zijn loopbaan buiten TUI voort te zetten. Uiteraard vinden we het jammer om afscheid te nemen van een gewaardeerde collega die jarenlang een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onze organisatie en de relatie met onze retailpartners.’



‘Tegelijkertijd hebben wij er alle vertrouwen in dat de samenwerking met onze reisagenten op vertrouwde wijze wordt voortgezet door het bestaande team. Sebastiaan de Vries zal als verantwoordelijke voor alle TUI retail-kanalen, de eindverantwoordelijkheid van de afdeling Channel Management Retailpartners overnemen. Anne Tattersall, Accountmanager Retail Partners, zorgt voor de continuïteit van de commerciële contacten.’



‘De continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening blijven gewaarborgd, met bekende contactpersonen en een betrokken supportteam. Wij wensen Dimitri Joannides veel succes in zijn verdere carrière en blijven ons inzetten voor een sterke relatie met onze partners.’





