Disney Cruise Line: 25e verjaardag en Europese route Disney Dream

Disney Cruise Line viert in 2023 haar 25e verjaardag, de Disney Dream zal van 7 mei tot en met 17 september 2023 voor eerst een Europese route varen.

De Disney Dream vaart op de trans-Atlantische oceaan en de Middellandse Zee en maakt tussenstops in Noord-Europa en Griekse eilanden.

“Al 25 jaar lang creeërt Disney Cruise Line onvergetelijke vakantieherinneringen voor families over de hele wereld”, vertelt Sharon Siskie, senior vice president en general manager van Disney Cruise Line. “Onze Cast en Crew Members creëren elke dag magie op zee voor onze gasten door continu de beste service te leveren. Of gasten nu lid zijn van onze Castaway Club of voor het eerst met ons meezeilen, we verheugen ons om iedereen van alle leeftijden uit te nodigen om deel uit te maken van ons speciale verjaardagsfeest komende zomer”.

In het jaar dat Disney Cruise Line haar 25e verjaardag viert, introduceert het ook een gloednieuw lidmaatschapsniveau voor Castaway Club, dat terugkerende gasten van Disney Cruise Line erkent met exclusieve beloningen en voordelen. Ter ere van 25 jaar Disney magie op zee, verdienen leden nu de Pearl-status na 25 vakanties met Disney Cruise Line. Pearl-leden kunnen nieuwe voordelen voor thuis en aan boord ontgrendelen, die begin 2023 worden aangekondigd.

In 2023 komt er nog meer magie op zee speciaal voor de 25e verjaardag van Disney Cruise Line. Deze verjaardag wordt gevierd met bijzonder entertainment, merchandise en feestelijke ervaringen voor geselecteerde zomerafvaarten. Gasten kunnen tijdelijke aanbiedingen boeken tijdens ‘Silver Anniversary at Sea’, geldig op de vijf Disney Cruise Line schepen van mei tot en met september 2023.

De viering van ‘Silver Anniversary at Sea’ vindt plaats tijdens de zomercruises van alle vijf de Disney Cruise Line schepen. Gasten beleven nieuw entertainment, nieuwe decors, nieuwe merchandise en andere verrassingen.

Disney Cruise Line kondigt ook de afvaarten aan voor begin 2024 en keert terug naar tropische bestemmingen in de Bahama’s, het Caribisch gebied en Mexico.

Author Arjen Lutgendorff