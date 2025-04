Disneyland Paris ondergaat momenteel een grote transformatie met een reeks nieuwe ervaringen die de komende jaren zullen worden onthuld. Ter gelegenheid van de 33e verjaardag van het park zijn nieuwe details en beelden vrijgegeven die de omvang van deze vernieuwingen laten zien. Met een investering van 2 miljard euro die in 2018 werd aangekondigd, worden niet alleen de parken uitgebreid en vernieuwd, maar ook de hotels en Disney Village.

Het tweede park van Disneyland Paris zal in 2026 worden omgedoopt tot Disney Adventure World wanneer het nieuwe Frozen-themagebied opent. Maar de veranderingen beginnen al eerder: op 15 mei opent World Premiere, de nieuwe toegangspoort tot de bestaande en toekomstige immersieve werelden van het park. Het park bereidt zich ook voor op de bouw van een nieuwe familieattractie geïnspireerd door de Pixar-film Up en een immersieve wereld rondom Disney’s The Lion King.

Concept art van World Premiere. (Disneyland Paris)

World Premiere

De entree van het tweede park heeft een grote transformatie ondergaan en heet nu World Premiere, een unieke plek die op 15 mei 2025 opengaat. Het interieur van de voormalige Disney Studio 1 is volledig opnieuw ontworpen met nieuwe decors, vernieuwde ruimtes en een gloednieuwe verhaallijn die gasten in een authentieke Hollywood Boulevard plaatst met palmbomen, sterren op de grond en gevarieerde architectuur met beroemde bioscopen. Er zullen verwijzingen naar Los Angeles, Disney en andere parkervaringen verborgen zijn, inclusief een indrukwekkende skyline. In World Premiere bevinden zich ook The Hollywood Gardens Restaurant, dat snelle service biedt in een elegante ‘buiten’-setting, en de Searchlight-kiosk voor snacks en drankjes. Voor winkelgelegenheid is er Mickey’s of Hollywood Boutique, geïnspireerd door de klassieke Amerikaanse warenhuizen uit de jaren ’20. Buiten het gebouw komen gasten op het World Premiere Plaza, geïnspireerd door Broadway en West End, met theaters die Disney en Pixar-verhalen vieren. Het plein wordt verfraaid met nieuwe paden, kleurrijke muurschilderingen, nieuwe beplanting en Art Deco-geïnspireerd straatmeubilair.

Nieuwe attracties en werelden

In Adventure Way komt een nieuwe familieattractie, een zweefmolen geïnspireerd door Pixar’s Up. De bouw hiervan begint eind 2025. World of Frozen, dat in 2026 opent, krijgt vorm met de 36 meter hoge North Mountain. Disneyland Paris kondigde tijdens de D23-fanbijeenkomst in augustus 2024 de bouw aan van de eerste volledig immersieve wereld gewijd aan The Lion King. Na de opening van World of Frozen zal een nieuwe attractie met een spectaculaire waterervaring en Audio-Animatronics-technologie gasten meenemen naar de Pride Lands. Gasten dalen af naar de grotten onder de 37 meter hoge Pride Rock en beleven een avontuur met drie spannende hellingen, waaronder een indrukwekkende afdaling van zestien meter.

World of Frozen in aanbouw. Foto’s: Disneyland Paris

Disney Sequoia Lodge

Na de recente heropeningen van Disney Hotel New York – The Art of Marvel (2021) en het vernieuwde Disneyland Hotel (2024), staat Disney Sequoia Lodge als volgende op de planning voor een grootscheepse renovatie die in 2026 begint. Het hotel aan de oever van Lake Disney, geïnspireerd door lodges in Amerikaanse Nationale Parken, zal een uniek toevluchtsoord worden dat de natuur en bosdieren uit Disney-films viert. De renovatie zal de houten inrichting en de warme sfeer behouden, maar de interieurruimtes worden opnieuw ontworpen met een moderne touch. Het ontwerp zal een eerbetoon brengen aan de natuur, geïnspireerd door Walt Disney en zijn animators. Het thema van de kamers zal evolueren van een focus op Bambi naar een breder thema met Disney-personages uit klassieke en recente bosfilms. Het hotel blijft open tijdens de gefaseerde renovatiewerkzaamheden.

De nieuwe map van Disney Adventure World.

Disney Davy Crockett Ranch

Ook Disney Davy Crockett Ranch wordt vernieuwd, waarbij de bungalows geleidelijk worden vervangen door een nieuw thema dat een moderne en comfortabele ervaring biedt in een natuurlijke omgeving. De interieurdecoraties zijn geïnspireerd op de avonturen van geliefde Disney-personages zoals Donald Duck, Katrien Duck en de Jonge Woudlopers. De eerste nieuwe bungalows kunnen vanaf 12 juni worden geboekt voor verblijven na de zomer van 2025.

Disney Village

Disney Village ondergaat een grote transformatie om nieuwe winkel- en eetervaringen in een moderne setting te bieden. Recentelijk zijn twee nieuwe winkels geopend: Disney Glamour en Disney Style. Op 19 april openden een vernieuwde LEGO Store en Deco by Disney, een winkel met huisdecoratie en Disney-verzamelobjecten. Deze nieuwe winkels bieden een warme en moderne ervaring met Disney-accenten en exclusieve items. In de herfst van 2025 sluit de Disney Store om te worden omgevormd tot Disney Wonders, een vernieuwde winkel met alle grote Disney-franchises.

Entertainment

Disneyland Paris blijft zijn entertainmentaanbod vernieuwen. Disney Tales of Magic, een nieuwe avondshow, is sinds begin dit jaar te zien. Van 19 april tot 7 september 2025 verandert het Disney Music Festival Disneyland Park in een gigantische dansvloer met maar liefst twaalf muzikale evenementen in de vijf themalanden. Dit festival zal live optredens, ontmoetingen en muzikale momenten samenbrengen.