Vanaf 8 januari 2024 barst het Disneyland Park in Disneyland Paris van de muziek, magie en kleur. In de eerste weken van het nieuwe jaar introduceert Disneyland Paris geleidelijk een reeks betoverende ervaringen die kleur toevoegen aan de winter: Disney Symphony of Colours.

Dit programma bevat een nieuwe avondshow met drones geïnspireerd op een klassieke parade, een nieuwe dagshow en gloednieuwe decoraties. Disney Symphony of Colours is een unieke ervaring voor de gasten, waarbij drones klassieke paradewagens in de lucht laten verschijnen boven het Kasteel van Doornroosje. Disney Electrical Sky Parade is een uitzonderlijke nieuwe avondshow die gesynchroniseerde drones, videoprojecties, lichten en fonteinen combineert. De dansende drones verlichten de lucht met heel veel magische kleuren.

Disney Electrical Sky Parade

Deze nieuwe avondshow is gebaseerd op de klassieke Main Street Electrical Parade, een avondspektakel dat tussen 1992 en 2003 in het Disneyland Park te zien was. Disney Electrical Sky Parade geeft nostalgische fans en jongere fans de kans om deze iconische ervaring te ontdekken op een gloednieuwe manier, zoals nooit tevoren. Maximaal 500 drones bewegen door de lucht in prachtige vormen en kleuren en beelden de paradewagens van Main Street Electrical Parade uit, waaronder de bekende trein van Mickey Mouse en zijn vrienden, de draak Elliott en de koets van Assepoester. De herkenbare electro-syntho-magnetische muziek van Main Street Electrical Parade is speciaal geremixt en geeft extra magie aan de nieuwe avondshow.

A Million Splashes of Colour

Vanaf 10 februari 2024 kunnen gasten in het Disneyland Park genieten van A Million Splashes of Colour. Dit is een nieuwe kleurrijke, muzikale en energieke dagshow die Disney en Pixar animatiefilms viert, met een groot aantal Figuren. Deze originele creatie, die meerdere keren per dag te zien is, neemt de gasten mee op een reis door de tijd om de verhalen van Disney Animation en Pixar te ontdekken – van tijdloze klassiekers tot de meest recente hits.

Disney details

Mickey, Minnie, Donald, Katrien en Goofy hebben zich speciaal voor de gelegenheid gekleed in kleurrijke nieuwe outfits. Voor de festiviteiten op Central Plaza voor het Kasteel van Doornroosje komt een groot aantal iconische Figuren samen, waaronder Joy (Binnenstebuiten), Timon (De Leeuwenkoning), Vaiana (Vaiana), Mirabel (Encanto) en de nieuwe Disney heldin Asha (Wish). De kleurrijke paradewagens zijn geïnspireerd op kunst, muziek en schrijven – de kernelementen die het hart vormen van Disney en Pixar animatiefilms. Elke paradewagen ziet er anders uit en zit boordevol Disney details en referenties. Gasten kunnen bijvoorbeeld de paradewagen herkennen die geïnspireerd is op kunst door de gigantische penselen en extra grote verfpotten en labels die verwijzen naar Disney Figuren.

Main Street, U.S.A.

Main Street, U.S.A, een must-see als je het Disneyland Park bezoekt, is vanaf 10 februari 2024 versierd met nieuwe kleurrijke decoraties. Hier hebben Tinkelbel en haar tweelingzus Sneeuwkristal elfenstof uitgestrooid, wat zorgt voor oogverblindende decoraties met sprankelende kleuren, fonkelende lichtjes en bloemrijke accenten. Deze nieuwe decoraties vertellen het verhaal van de wonderen van de natuur in zowel de winter als de lente, zij halen inspiratie uit de Art Nouveau en vieren de rijkdom van Disney verhalen. Er zijn meer dan 50 Disney en Pixar Figuren te zien, waaronder Donald, Tiana (De Prinses en de Kikker), Elsa (Frozen) en Woody (Toy Story). De belangrijkste plekken in Main Street U.S.A., zoals de Gazebo en Main Street Station, worden versierd voor Disney Symphony of Colours. Deze decoraties, bedacht door het scenografieteam van Entertainment, zijn gemaakt in samenwerking met Franse ambachtslieden die een scala aan vaardigheden combineren, waaronder beeldhouwkunst en ornamentmodellering.