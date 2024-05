Dit weekend is het entertainmentaanbod van Disneyland Paris uitgebreid met de lancering van Alice & the Queen of Hearts: Back to Wonderland. Deze nieuwe show biedt een moderne kijk op de tijdloze klassieker van de Walt Disney Animation Studios film Alice in Wonderland.

Van 25 mei tot en met 29 september 2024 worden gasten van alle leeftijden meegenomen naar Wonderland in het onlangs onthulde theater in het Walt Disney Studios Park: Theater of the Stars. De originele animatiefilm eindigt met een croquetspel tussen Alice en de Hartenkoningin. De show in het Walt Disney Studios Park geeft een nieuwe twist aan deze eindscène door gasten mee te nemen naar een feestelijk theekransje in het hart van Wonderland met Alice en haar vrienden. Maar de dingen gaan niet zoals verwacht. Teleurgesteld dat ze niet de enige eregast is, start de Hartenkoningin een ware muziekbattle. En de Gekke Hoedenmaker probeert op zijn eigen onhandige manier om te gaan met deze uit de hand gelopen situatie.

Unieke kans

Met muzikale optredens, luchtacrobatiek en BMX-stunts is dit een unieke kans om het avontuur van Alice en de Hartenkoningin bij te wonen. Als kers op de taart kunnen gasten zelf deel uitmaken van de show door het einde van het verhaal te kiezen: zij beslissen wie van de twee Figuren wint tijdens de adembenemende finale van de show.

Achter de schermen

Meer dan 180 artiesten en technisch personeel hebben samengewerkt om deze indrukwekkende ervaring tot leven te brengen.

De show vindt plaats op het grootste podium van Disneyland Paris, met een hoofdpodium van 68 meter lang, 26 meter diep en 16 meter hoog.

Het podium bevat een skatepark met 9 hellingen variërend van 2.50 tot 3.50 meter hoog waar 10 BMX-rijders de kaarten van de Hartenkoningin uitbeelden.

Op het podium staan ook 7 trampolines, waaronder een trampoline van 14 meter op het hoofdpodium en twee ‘tramp-walls’ van 3.50 meter hoog.

De structuur van het decor is gemaakt van 300 ton staal.

Het ontwikkelen van de kostuums duurde 1 jaar.

Voor de show zijn 4.000 kostuums en accessoires gemaakt.

20 kostuums zijn ontworpen door kostuumontwerpers van Disneyland Paris.

Show

Deze unieke ervaring komt meerdere keren per dag tot leven in het grootste openluchttheater van het resort, met een capaciteit van 2.800 toeschouwers. Deze omgeving is het perfecte speelterrein om de interactie met het publiek naar een hoger niveau te tillen, vooral nu het podium tien meter dichter bij de tribunes staat. Naast unieke muziek, worden in de show ook ongelooflijke optredens gegeven. Acrobaten klimmen op de trampolinemuren, die het torenhoge karakter van de sets weerspiegelen en de BMX-rijders voeren stunts uit op de klanken van de muziek, waardoor opvallende beelden en choreografie ontstaan.