Het Disneyland Hotel in Disneyland Paris opent op 7 maart 2025 een gloednieuw restaurant: La Forêt Secrète par Jean Imbert.

Als gepassioneerde Disney fan met een liefde voor Disneyland Paris, nodigt Michelin-sterrenchef Jean Imbert gasten uit om te genieten van heerlijke gerechten geïnspireerd op Disney films in een magische omgeving.

Reserveren

La Forêt Secrète par Jean Imbert, het derde restaurant in het Disneyland Hotel, is vanaf 7 maart 2025 ‘s avonds geopend van woensdag tot en met zondag. Het restaurant is vanaf nu voor iedereen te reserveren, ook voor mensen die Disneyland Paris niet bezoeken. Reserveringen kunnen telefonisch gemaakt worden via +33 (0)1 60 30 20 50.