Dit najaar staat Disneyland Paris opnieuw volledig in het teken van magie en beleving, met twee feestelijke seizoenen die garant staan voor onvergetelijke momenten.



Van 1 oktober tot en met 2 november 2025 wordt het resort omgetoverd tot een sprookjesachtig decor tijdens het Disney Halloween Festival. Overal in de Parken, de Disney Hotels en in Disney Village zorgen kleurrijke herfstversieringen en lachende pompoenen voor een betoverende sfeer. Bezoekers kunnen de iconische Disney Schurken ontmoeten en genieten van de vrolijke parade Mickey’s Halloween Celebration, waarin Mickey, Goofy en Knabbel en Babbel hun speciale halloweenkostuums showen. Voor het eerst dit jaar zijn er ook adembenemende projecties op Main Street, U.S.A. zodra de avond valt, terwijl The Lucky Nugget Saloon in Frontierland een spannende transformatie ondergaat tot The Unlucky Nugget Saloon, geïnspireerd op de legendarische attractie Phantom Manor.

Nog geen week later maakt het resort zich alweer op voor de winterse feestdagen. Vanaf 8 november 2025 tot en met 6 januari 2026 schittert Disneyland Paris in volle kerstsfeer tijdens Disney Betoverende Kerst. Een 24 meter hoge kerstboom, feestelijke decoraties en betoverende sneeuwbuien op Main Street, U.S.A. creëren een magische ambiance. Overal in het park, in de winkels, restaurants en Disney Hotels hangt een feestelijke sfeer, terwijl gasten Disney Figuren ontmoeten in hun mooiste kerstkostuums. Dit jaar is er bovendien een primeur: naast de kerstman verschijnt ook de kerstvrouw ten tonele, en Belle straalt voor het eerst in haar elegante winterjurk. De dagen worden feestelijk afgesloten met de terugkeer van Mickey’s Dazzling Christmas Parade, een fonkelende parade vol licht en magie.

Voor reisprofessionals biedt de combinatie van het Disney Halloween Festival en Disney Betoverende Kerst een uitgelezen kans om klanten te inspireren met twee unieke seizoensbelevingen in één periode. Zo wordt een bezoek aan Disneyland Paris in het najaar een onvergetelijke ervaring voor zowel gezinnen als koppels.