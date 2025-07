Op 17 juli 1955, precies 70 jaar geleden, opende Walt Disney de poorten van Disneyland in Anaheim, met een diepgewortelde hoop dat het een bron van vreugde en inspiratie voor de hele wereld zou zijn.

Dit jubileum is een uitstekende gelegenheid om je klanten te enthousiasmeren voor een bezoek aan dit iconische resort, dat inmiddels is uitgegroeid tot twee themaparken, drie hotels en het Downtown Disney District. De eerste vieringen zijn al in mei begonnen, met een aantal spectaculaire entertainmentervaringen. Een langverwachte terugkeer is die van de ‘Paint the Night’ parade in Disneyland Park, met levendige praalwagens en meer dan een miljoen LED-lampjes. Ook het nachtelijke spektakel ‘Wondrous Journeys’ verlicht Disneyland Park opnieuw met projectie-effecten en muziek die knipoogt naar Walt Disney Animation Studios films, aangevuld met vuurwerk op geselecteerde avonden.

Walt Disney – A Magical Life

De officiële 70e verjaardag van Disneyland Park, 17 juli 2025, zal een dag zijn die diep in de geschiedenis van het park duikt. Een van de meest bijzondere toevoegingen is ‘Walt Disney – A Magical Life’ in het Main Street Opera House. Deze voorstelling zal een filmische reis door Walts leven bieden, inclusief een ontmoeting met Walt zelf als Audio-Animatronic. Het Main Street Opera House zal tevens de thuisbasis zijn van een geheel nieuwe tentoonstelling, die kunst, objecten en meer tentoonstelt die de ontwikkeling van Disneyland laten zien, vanaf de prille beginfase tot het iconische park dat het vandaag de dag is.

We’ve shared in his dream. Now see and hear how it all began from Walt Disney. pic.twitter.com/b7PCQvBUKf — Disney Parks (@DisneyParks) July 14, 2025

Sherman Brothers

Op deze historische datum, 17 juli, zullen ook andere eerbetonen hun debuut maken. Een speciale hommage aan het legendarische songwriterduo de Sherman Brothers zal te zien zijn in de Main Street Cinema. Daarnaast zal er een nieuw vers worden toegevoegd aan de muziek van de geliefde attractie ‘it’s a small world’.

Fotocredit: Disneyland Resort / Disney Experiences