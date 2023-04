Deel dit artikel

De vierde editie van TravDay, en de eerste op de nieuwe locatie in de Rijtuigenloods in Amersfoort, was maandag een doorslaand succes.

Doordat TravDay op de oude locatie, hotel Gooiland in Hilversum, na drie edities uit zijn jasje was gegroeid, werd het event maandag voor het eerst gehouden in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Wat een heerlijke dag! Wil je nog een keer nagenieten of zien wat je gemist hebt? Bekijk dan onze aftermovie!

Auteur Dylan Cinjee