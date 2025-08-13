In de dynamische reiswereld staat één thema steeds prominenter op de agenda: diversiteit en inclusie. “Het is meer dan een modewoord; het is de sleutel tot een toekomstbestendige en succesvolle organisatiecultuur”, zo benadrukt Janny Kappert (ondernemingsantropoloog en oprichter Colorful Culture en schrijver whitepaper ‘Diversiteit & Inclusie in de reisbranche’).

Travelpro gaat in gesprek met Barbara Brons (Reiswerk) en Janny Kappert over dit thema en de whitepaper, maar eerst goed om te weten: wat is diversiteit en inclusie? Diversiteit omvat de aanwezigheid van een breed scala aan verschillen binnen een organisatie, van demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en etniciteit tot variaties in perspectieven, ervaringen en waarden. Zoals de whitepaper duidelijk maakt, gaat het niet alleen om de man-vrouwverhouding of de leeftijd van medewerkers; diversiteit kent vele facetten. Inclusie is vervolgens het actieve proces en de praktijk waarbij deze verschillen niet alleen worden erkend, maar ook worden gewaardeerd en geïntegreerd. Het doel is dat iedereen zich geaccepteerd, betrokken en gelijkwaardig voelt binnen het team of de organisatie. De whitepaper gebruikt hier een treffende metafoor: diversiteit betekent dat je verschillende mensen aan tafel uitnodigt, maar inclusie zorgt ervoor dat al deze personen ook daadwerkelijk gehoord worden en invloed kunnen uitoefenen op de discussie en de uitkomst.

Waarom is juist nu het thema diversiteit en inclusie zo belangrijk voor de reisbranche?

Barbara: “In een sector die letterlijk draait om het ontdekken van nieuwe werelden en culturen, is het eigenlijk best opvallend dat de reisbranche zelf op het gebied van diversiteit en inclusie nog niet boven alle andere sectoren uitstijgt. En dat terwijl juist diversiteit binnen teams en organisaties bewezen voordelen oplevert, van meer innovatiekracht en flexibiliteit tot aantrekkelijker werkgeverschap. De reiswereld zou daar dus flink de vruchten van kunnen plukken, als er bewuster en gerichter mee aan de slag wordt gegaan.”

Hoe is het op dit moment gesteld met diversiteit en inclusie binnen de reisbranche?

Barbara: “Een volledig beeld van diversiteit en inclusie binnen de branche is lastig te schetsen, maar het valt op dat de sector vrij homogeen is samengesteld.”

Janny: “Er is zeker ruimte voor meer diversiteit, perspectief en variatie. Dat gaat over culturele achtergrond, maar ook over leeftijd, gender, geaardheid en mensen met een arbeidsbeperking. Een inclusieve branche is simpelweg een weerspiegeling van de samenleving, en daar zijn nog stappen in te maken.”

​​Denken jullie dat diversiteit en inclusie gezien wordt als een ‘soft topic’, of beseffen bedrijven de harde impact ervan op innovatie en prestatie?

Barbara: “De behoefte aan een inclusievere branche komt niet uit het niets. Op events, tijdens bijeenkomsten en in gesprekken met jonge professionals blijkt steeds vaker: de nieuwe generatie hecht waarde aan een diverse werkomgeving waarin iedereen zich welkom voelt. Geen holle termen, maar tastbare verandering. Voor deze groep is diversiteit en inclusie geen ‘zacht onderwerp’, maar een randvoorwaarde voor werkplezier en zingeving.”

Janny: “Tegelijkertijd zien we dat diversiteit en inclusie de laatste jaren ook gevoeliger is geworden. Termen als ‘woke’ duiken op, en soms lijkt het onderwerp meer verdeeldheid op te roepen dan verbinding. Bedrijven die zich écht verdiepen in diversiteit en inclusie merken dat het juist bijdraagt aan betere samenwerking, creativiteit en prestaties. Niet zweverig dus, maar gewoon: slim beleid.”

Organisaties worden in de whitepaper beschreven als een ‘moderne tribe’. Kunnen jullie toelichten hoe deze metafoor helpt om diversiteit en inclusie beter te begrijpen binnen reisbedrijven?

Janny: “Een interessante manier om naar organisaties te kijken is als een soort ‘moderne stam’, een gedachte uit de antropologie. Geen hiërarchisch schema van afdelingen, maar een groep mensen die via rituelen, gebruiken en gedeelde waarden met elkaar verbonden zijn. In die context krijgt inclusie een diepere laag: wie wordt uitgenodigd voor een sollicitatie? Wie stroomt door? Welke rituelen bepalen of iedereen zich echt onderdeel voelt van het team?”

Jullie benadrukken het belang van rituelen. Wat zijn de meest onderschatte rituelen binnen reisbedrijven die juist wél kunnen bijdragen aan meer inclusie?

Janny: “Juist de alledaagse rituelen, zoals hoe er vergaderd wordt, wie er aan het woord komt, hoe er feedback wordt gegeven, zijn bepalend. Daar zit vaak meer impact dan in het jaarlijkse kerstfeest of de vrijdagmiddagborrel. Inclusie zit in de kleine dingen die je elke dag doet.”

Wat is het grootste misverstand dat reisbedrijven hebben als ze ‘iets’ willen doen aan inclusie?

Janny: “Een veelvoorkomend misverstand? Dat inclusie even ‘geregeld’ kan worden. Een training hier, een campagne daar en klaar. Maar werken aan diversiteit en inclusie is werken aan cultuur. En cultuur verander je niet met een checklist. Het vergt tijd, aandacht, en vooral: leiderschap. Want zonder steun van het management blijft het vaak bij goede bedoelingen. Leiders bepalen uiteindelijk de norm.”

Welke rol speelt leiderschap bij de cultuurverandering richting inclusie? En zien jullie in de reisbranche voldoende divers leiderschap ontstaan?

Barbara: “Bij reisbedrijven die diversiteit en inclusie serieus nemen, zie je positieve bewegingen: medewerkers voelen zich meer gehoord en gewaardeerd, en er is ruimte voor verschillende perspectieven. Dat maakt organisaties prettiger om voor te werken, creatiever en wendbaarder. Dat is best handig in een wereld die steeds sneller verandert.”

Wat zouden jullie willen dat elke HR-manager in de reisbranche morgen doet na het lezen van deze whitepaper?

Barbara: “Wat wij elke HR-manager in de reisbranche zouden willen meegeven: begin. Kijk met een frisse en eerlijke blik naar je eigen organisatie. En integreer diversiteit en inclusie op de plekken waar het verschil maakt bij werving, sollicitatie, onboarding, vergaderingen en samenwerking. Niet als losse actie, maar als onderdeel van de manier waarop je samenwerkt.”

Wat zijn de doelen van de reisbranche voor hoe de reisbranche er over vijf jaar uitziet als het gaat om diversiteit en inclusie?

Barbara en Janny: “Droombeeld over vijf jaar: een branche waarin diversiteit vanzelfsprekend is, waarin medewerkers zich gezien voelen en waarin inclusie geen project is, maar een cultuur. Dat maakt de reisbranche niet alleen toekomstbestendiger, maar ook een nóg mooiere plek om te werken.”

Whitepaper

Download de whitepaper over diversiteit en inclusie en ontdek wat het precies inhoudt en wat het belang is voor jouw reisorganisatie. Ga aan de slag met het concrete stappenplan om een start te maken met diversiteit en inclusie binnen jouw organisatie.

Dit artikel verscheen in de nieuwste uitgave van Travelpro.

Foto boven: Barbara Brons (Reiswerk) en Janny Kappert