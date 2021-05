Doets bij Humberto: “Als politiek voorzichtig blijft, vallen reisbedrijven om zonder sectorspecifieke steun”

Elske Doets (Doets Rezien) zat gisteravond aan tafel bij Humberto Tan (RTL 4), waar zij met Tan in gesprek ging over het versoepelen van de reisadviezen en de problematische situatie waarin de reisbranche zich bevindt. “Als de politiek weer zo voorzichtig blijft, dan zullen bedrijven omvallen zonder sectorspecifieke steun.”

Doets wijst erop dat het van groot belang is voor de reisbranche dat er dingen in beweging gaan komen. “Het moet echt weer in beweging komen, want daar snakt zowel de consument als de branche naar. Het is niet goed dat nu nog niet duidelijk is wanneer het negatieve reisadvies opgeheven gaat worden. Als de politiek weer zo voorzichtig wil blijven en ons weer een zomer afneemt, dan zullen ze toch echt met sectorspecifieke steun voor de reisbranche moeten komen aangezien die dan twee jaar stilstaat. Mijn branche lijdt het ergste van alle branches en krijgt alleen TVL en NOW, er is geen sectorspecifieke steun. De hospitality branche heeft wereldwijd enorm geleden. De consequenties is, dat als we twee jaar niks kunnen, dat er veel bedrijven gaan omvallen en reizen voor de gewone man echt duur gaat worden.”

Persconferentie

Er wordt verwacht dat er tijdens de persconferentie van morgenavond versoepelingen met betrekking tot de reisadviezen worden aangekondigd. De afgelopen dagen werd menig reisadvies al versoepeld, waarmee het ministerie van Buitenlandse Zaken lijkt voor te sorteren op de aankondiging van meer specifieke reisadviezen per land. Nu staat de hele wereld al maanden op een oranje (of rood) reisadvies.

Kritiek op Doets

Metro publiceerde naar aanleiding van ‘Humberto’ een artikel over de negatieve reacties op de uitzending en met name negatieve reacties op het optreden van Doets. “Klopt Elske Doets, het personeel van Zkh (Ziekenhuis Amstelland, red.) is idd toe aan vakantie. Wij allemaal, hoor! Maar is dat dan een reden om Corona te gaan negeren? Ik word een beetje moe van al die branche vertegenwoordigers, die doen alsof het hun allemaal opzettelijk wordt aangedaan”, aldus één van de reacties op social media.

Groter probleem

Op de vraag of er genoeg aandacht is voor de reisbranche laat Roel Schreinemachers (politiek verslaggever RTL Nieuws) weten dat er voor elk getroffen branche wel oog is in politiek Den Haag, maar dat er de afgelopen tijd weinig mogelijk was wat betreft reizen. “De verwachting is dat de codes per land gaan terugkeren en de afgelopen dagen zag je er al een klein voorproefje van in de reisadviezen. Het is niet voor niets dat de jonge vorige week zei ‘boek de camping alvast op’. Het is misschien een groter probleem dat sommige landen geen Nederlandse vakantiegangers willen is straks misschien een groter probleem dan de restricties die de Nederlandse politiek ons oplegt.”

Prijsstijging

“Je moet je goed realiseren dat er heel veel capaciteit is weggevallen door deze crisis. Er worden cruiseschepen afgebroken, hotels worden verkocht. In Amerika worden veel hotels gebruikt om daklozen te helpen. Dat is een goede ontwikkeling. Er verdwijnt veel capaciteit uit de markt. Nu is er nog weinig vraag, maar op het moment dat de vraag gaat terugkomen stijgt de prijs”, aldus Doets op de vraag van Tan of reizen duurder gaan worden.

Amerika

“In Amerika gaat het erg goed met vaccineren. Meneer Biden is erg goed bezig. Er is dan ook uitgesproken dat ze per 1 juli willen opengaan. Dat is heel positief. Daarnaast kan je op in New York City op Times Square een Janssen-vaccin krijgen als toerist. Als die grens opengaat dan is dat een mooie kans.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.