Niemand kent de ABC-eilanden zo goed als zij die ze dagelijks met passie promoten, maar wat doen ze zelf op een vrije dag? Wat is hun favoriete plek? En waar kijken ze het liefst naar de zonsondergang?

Carl Quant (ATA), Elesiër Angel (TCB) en Sharon Vassell (CTB) delen hun persoonlijke favorieten.

De perfecte dag van Carl op Aruba

‘Mijn ideale vrije dag begint vroeg, in de natuur. Ik ben een grote fan van wandelen, dus ik start met een wandeling in Rooi Fluit, mijn favoriete wandelroute. De rust, het landschap en het gevoel van ruimte zorgen ervoor dat ik de dag echt bewust begin. Daarna rijd ik richting de Oranjestad Cruise Port, waar ik even stop voor een gezonde verse vruchtensmoothie. Dit is zo’n plek waar je de locals ontmoet die hier hun dag starten, eenvoudig, sociaal en helemaal Aruba. In de middag is het tijd om te ontspannen met een heerlijke massage bij Tierra del Sol. Even niets moeten, alleen genieten en opladen. Om de dag af te sluiten ga ik naar een van mijn nieuwe favoriete plekken: Alto Vista Winery. Een wijngaard in Alto Vista waar ze niet alleen hun eigen wijn produceren, maar ook hun eigen rum distilleren. Met een drankje in de hand en de zon die langzaam ondergaat, voelt dit als de perfecte afsluiting van een vrije dag op Aruba.’

Wat is jouw favoriete plek op het eiland?

‘Mijn favoriete plek is Arikok National Park. Daar voel je Aruba op z’n puurst: ruig, stil, authentiek. Het landschap, de wind, de geschiedenis. Dit herinnert me eraan waar ik vandaan kom en hoe bijzonder mijn eiland is.’

Welke ervaring op Aruba zou volgens jou wat meer aandacht verdienen?

‘Het Bon Bini Festival. Elke dinsdag avond bij de Fort Zoutman in Oranjestad. Dit festival brengt Aruba’s unieke historie en karakter op een toegankelijke en levendige manier samen. Met traditionele muziek, lokale gerechten en verhalen proef en voel je de cultuur van het eiland in één avond. De afsluiting met een spectaculaire carnavalsshow maakt het helemaal af, kleurrijk, energiek en typisch Arubaans. Het is een ervaring waarbij bezoekers niet alleen toekijken, maar echt deel worden van de cultuur. Voor iedereen die Aruba beter wil begrijpen dan alleen zon en strand, is dit een absolute must.’

Zonsopkomst of zonsondergang?

‘Zonder twijfel: zonsondergang! Het liefst ook op Eagle Beach waar je de zon langzaam in zee ziet zakken. Blijft echt magisch, elke keer opnieuw.’

Waar neem je iemand mee naartoe die Aruba écht wil proeven?

‘Aruba proef je in de smaken. Er komen meteen zóveel gerechten en herinneringen naar boven, maar als ik een paar plekken mag noemen, dan begint het voor mij bij Welcome Snack voor de allerlekkerste pastechi, simpel, lokaal en altijd goed. Voor de lunch neem ik iemand mee naar Mangel Halto Restaurant, waar je kunt genieten van heerlijke mosselen, met uitzicht op zee en die ontspannen eilandvibe. En voor diner raad ik zonder twijfel Pika’s Corner aan. Authentieke Arubaanse gerechten, vol smaak en traditie. Mijn persoonlijke favoriet? Balchi Pisca, viskroketten die voor mij perfect samenvatten waar Aruba voor staat: comfort food met karakter. Dit zijn de plekken waar je Aruba niet alleen bezoekt, maar echt beleeft.’

Waar ben je persoonlijk het meest enthousiast over als je kijkt naar Aruba in 2026?

‘Wat mij het meest enthousiast maakt, is hoe Aruba zich ontwikkelt met steeds meer bewustzijn. Het eiland durft keuzes te maken die verder kijken dan vandaag: met meer aandacht voor verantwoord reizen, het beschermen van onze natuur en het versterken van lokale ondernemers en communities. Tegelijkertijd zie ik een Aruba dat zijn eigen verhaal opnieuw omarmt en durft te vertellen eerlijk, trots en authentiek. Niet alleen de stranden, maar ook de cultuur, creativiteit en het dagelijks leven van de mensen krijgen steeds meer een podium. Aruba groeit en vernieuwt, maar zonder zichzelf te verliezen. Die balans tussen vooruitgang en identiteit raakt me persoonlijk. Het laat zien dat je als bestemming kunt evolueren, terwijl je trouw blijft aan wie je bent. En precies dat maakt mij trots om Aruba te vertegenwoordigen.’

Tips voor reisagenten

‘Verkoop Aruba niet als een product, maar als een gevoel. Het gevoel van vrijheid, warmte en echtheid dat je ervaart zodra je op het eiland aankomt. Gebruik persoonlijke verhalen, benoem de contrasten en laat zien hoe divers Aruba is, van ruige natuur en lokale wijken tot verfijnde gastronomie en iconische stranden. Aruba is geen “one size fits all” bestemming, en juist daarin schuilt de kracht. Door het eiland menselijk en oprecht te presenteren, help je reizigers zich echt verbonden te voelen nog vóór vertrek. En vergeet niet: jullie staan er niet alleen voor. Wij zijn altijd slechts in één telefoontje of e-mail te bereiken. Ons team staat klaar om mee te denken, vragen te beantwoorden en te helpen Aruba zo persoonlijk en onderscheidend mogelijk te verkopen.’

De perfecte dag van Elesiër op Bonaire

‘Mijn perfecte dag begint met ontbijt met uitzicht op zee: verse koffie, een pompoenpannenkoek, met een goed boek of muziek erbij. Daarna lunch ik bij Maiky Snack/Divi Divi Restaurant. In de middag doe ik het rustig aan, even langs mijn oma, een dutje nemen. Daarna stap ik op de boot voor een snorkel- of duiktrip bij zonsondergang. Ik sluit de dag af met diner bij mijn favoriete restaurant, met uitzicht op de zee, en daarna sterrenkijken onder de heldere hemel.

Wat is jouw favoriete plek op het eiland?

‘Mijn favoriete plek is Karpata, onderwater en bovenwater. Duiken daar is magisch, en elke plek waar je de zon ziet ondergaan raakt me opnieuw. Ik nodig je uit om het zelf te ervaren, dan snap je vanzelf waarom dit mijn antwoord is.’

Welke ervaring op Bonaire zou volgens jou wat meer aandacht verdienen?

‘Stargazing op Bonaire verdient veel meer aandacht. De sterrenhemel is hier zó helder dat je je even onderdeel voelt van iets groters. En ook de culinaire kant van het eiland mag meer in de spotlight. Beide zijn unieke ervaringen die bezoekers echt bijblijven.’

Zonsopkomst of zonsondergang?

‘Ik ben echt van de zonsondergang. Als ik ’s nachts sterrenkijk, kost het me te veel slaap om de zonsopkomst te halen, dus geniet ik liever van die warme, rustige afsluiting van de dag.’

Waar neem je iemand mee naartoe die Bonaire écht wil proeven?

‘Voor de echte Bonaire-beleving neem ik iemand mee naar Washington Slagbaai voor de natuur, en daarna voor lokaal eten bij Maiky Snack of Divi Divi Restaurant.’

Waar ben je persoonlijk het meest enthousiast over als je kijkt naar Bonaire in 2026?

‘Ik kijk vooral uit naar Dia di Rincon en de aanloop naar 500 jaar Bonaire in 2027. Ook de Regatta in oktober vind ik bijzonder: cultuur, sport en natuur komen daar prachtig samen.’

Tips voor reisagenten

‘Verkoop Bonaire niet als ‘zonbestemming’, maar als een beleving: rustig, puur en persoonlijk. Laat klanten zichzelf daar zien, of ze nu komen voor natuur, duiken, rust of romantiek. Benadruk dat Bonaire kleinschalig en authentiek is, en juist daarom zo anders dan andere Caribische eilanden.’

De perfecte dag van Sharon op Curaçao

‘Ik begin de dag in Pietermaai, vol met gezellige restaurantjes. Mijn keuze valt op een restaurant aan zee, dat is heerlijk wakker worden. Na het ontbijt loop ik naar de diverse markten in Punda, altijd een gezellige mix van cultuur en smaken. Misschien dat ik bij de bekende Marshe Bieu wat vers fruit koop voor later, of een pastechi. Daarna loop ik de Pontjesbrug over naar Otrobanda. Alleen al door deze wijk lopen is een ervaring op zich, met de muurschilderingen, lokale winkeltjes en galerieën, en het is ook een perfecte plek om te shoppen. In de middag zoek ik de zee op, bijvoorbeeld naar een strandje zoals Kokomo of Playa Lagun om te zwemmen, snorkelen en even helemaal tot rust te komen. Een simpele lunch met verse vis of een broodje aan het strand mag dan natuurlijk niet ontbreken. Tegen het einde van de dag rijd ik richting het westen van het eiland voor de zonsondergang, bijvoorbeeld bij Playa Forti of natuurlijk bij Playa Beach Club. Daar blijf ik hangen tot de lucht langzaam oranje en roze kleurt. ’s Avonds sluit ik de dag af met een diner in Willemstad of bij een lokaal restaurant, met goed eten, livemuziek en Curaçaose gezelligheid. Een dag vol afwisseling, precies zoals Curaçao is: cultuur, natuur, zee en vooral genieten op het ritme van het eiland.’

Wat is jouw favoriete plek op het eiland?

‘Playa Beach Club. Verspreid over heel Curaçao vind je een grote verscheidenheid aan beachclubs, elk met een unieke look and feel. Playa Beach Club ligt helemaal in het westen van het eiland en biedt altijd een leuke mix van toeristen en locals. Het is voor mij de perfecte plek om even helemaal te ontspannen met lekker eten en een drankje, en natuurlijk een duik in de zee.’

Welke ervaring op Curaçao zou volgens jou wat meer aandacht verdienen?

‘Het zal veel mensen misschien verrassen hoe sportief en avontuurlijk Curaçao kan zijn. Het eiland biedt veel activiteiten die een hele leuke aanvulling zijn op je vakantie: beachtennis, padel, of een rondje golf. En zoek je echt een onvergetelijke ervaring, dan kan je op Curaçao op verschillende plekken rotsen beklimmen of zelfs aan een touw van de 56 meter hoge Julianabrug afdalen. Je kunt het zo spectaculair maken als je zelf wil.’

Zonsopkomst of zonsondergang?

‘Van de zonsondergang op Curaçao kan ik geen genoeg krijgen. Elke avond weer zijn die paar minuten waarop je de zon langzaam in de zee ziet verdwijnen zo’n moment dat je even helemaal tot rust komt.’

Waar neem je iemand mee naartoe die Curaçao écht wil proeven?

‘Er zijn zoveel plekken waar de smaken van Curaçao je tegemoet komen, dat ik nog regelmatig nieuwe restaurants ontdek die me verrassen. Op dit moment zou ik iemand echter meenemen naar Lemon Tree, fine dining in het centrum van Willemstad, met uitzicht op zee. En ik zou zorgen dat we er vroeg op de avond zijn, voor een heerlijke cocktail, maar ook omdat dit restaurant elke avond uitzicht op een prachtige zonsondergang biedt.’

Waar ben je persoonlijk het meest enthousiast over als je kijkt naar Curaçao in 2026?

‘De FIFA World Cup 2026 gaat een geweldige happening worden. Het Curaçaose voetbalteam, de Blue Wave, heeft zich voor het eerst gekwalificeerd voor het WK. Zelfs als je geen voetbalfan bent, is het fantastisch om op te gaan in de feeststemming en de trots van het eiland: vlaggen in de straten, muziek die overal opduikt en een sfeer waarin iedereen elkaar aansteekt met enthousiasme. Dit gaat namelijk over veel meer dan voetbal alleen. De Curaçaose vibes gaan dit jaar de hele wereld over. 2026 wordt daardoor niet alleen een sportjaar, maar ook een jaar waarin de Curaçaose vibes, cultuur en identiteit op een heel nieuw podium zichtbaar worden.’

Tips voor reisagenten

‘Curaçao is veel meer dan een eiland met zee en stranden. Curaçao heeft een uniek karakter, en dat voel, hoor, en proef je overal. Muziek op straat, locals die je met open armen verwelkomen, een combinatie van smaken zoals je dat nergens anders vindt. Wie Curaçao bezoekt, merkt al snel dat het eiland niet draait om “even weg naar de zon”, maar dat het een echte beleving is: kleurrijke wijken vol verhalen, kleine strandjes waar je nog echt rustig kunt landen, en dorpen waar je het dagelijkse leven van dichtbij meemaakt. Als reisagent kun je Curaçao onderscheidend maken door te vertellen hoe je je voelt wanneer je op Curaçao bent: vrij, welkom en helemaal jezelf.’