Drukke inspiratieavond VX Bennekom met de Jong Intra en Travel Trend

VakantieXperts Bennekom organiseerde gisteravond een informatieavond in samenwerking met de Jong Intra Vakanties en Travel Trend. De muziekzaal van het Kijk en Luistermuseum, gelegen naast het reisbureau, was zeer goed gevuld.

“We zijn heel blij en ook wel een beetje trots dat Travel Trend en de Jong Intra Vakanties speciaal voor ons naar Bennekom komen”, zo liet Corina IJkhout (eigenaresse VakantieXperts Bennekom) in een aankondiging van de avond weten. Samen met haar team en de medewerkers van het museum zorgden zij ervoor dat het de aanwezigen aan niets ontbrak met koffie/thee in de pauze en een hapje en drankje na afloop van de presentaties.

Helen Lagerwerf, sinds enkele maanden aan de slag als accountmanager bij Travel Trend, beet het spits af en maakte de aanwezigen warm voor een bezoek aan Indonesië en Australië. De touroperator biedt naar Indonesië verschillende type reizen aan. Van eilandhoppen tot een lang verblijf op Bali en reizen met speciale aandacht voor gezinnen met kinderen onder het label Travel Trend Family.

Tineke Boele en Paul van Laarhoven bleken tijdens de avond een perfect presentatieduo en inspireerden met de mogelijkheden die de Jong Intra Vakanties heeft op het gebied van fly-drives naar Griekenland, Italië en Spanje. De mooiste plekjes passeerden de revue, waarbij Boele en Van Laarhoven persoonlijke herinneringen ophaalden aan de bestemmingen. Van Laarhoven maakte de Bennekommers bekend met de populaire ‘fly-sail-vraagteken’. Daarmee doelde hij op de mogelijkheid voor reizigers om zelf invulling te geven aan de manier waarop zij de onbekendere kleine Griekse eilandjes willen ontdekken.

IJkhout begon in 1981 bij Leppers Reizen in Bennekom en startte in 1994 haar eigen reisbureau in het dorp. Zij liet de aanwezigen weten dat in november de traditionele Sauerland-reis op de planning staat, die het Bennekomse team sinds 2004 organiseert.

