Easyjet maakt flex-garantie flexibeler

EasyJet heeft een nog flexibeler beleid aangekondigd als onderdeel van de ‘Flex-garantie’, om passagiers meer vertrouwen te geven om deze zomer een reis te boeken, in de wetenschap dat als hun plannen veranderen, hun boeking mee kan veranderen.

Alle passagiers kunnen hun vlucht deze zomer op elk moment tot twee uur voor vertrek wijzigen zonder wijzigingskosten, wat nog meer last-minute flexibiliteit biedt. In tegenstelling tot andere luchtvaartmaatschappijen zijn er geen beperkingen op data of bestemmingen. Passagiers kunnen hun vlucht veranderen naar alle vluchten die momenteel in de verkoop zijn tot eind september 2022 en naar elke andere bestemming in het netwerk van de luchtvaartmaatschappij, dat 35 landen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten omvat. Dit betekent dat als er reisbeperkingen zijn die invloed hebben op hun land van bestemming, zoals quarantaine bij aankomst of terugkeer, passagiers hun reis gemakkelijk kunnen wijzigen naar een ander land in het netwerk van easyJet.

De luchtvaartmaatschappij biedt ook nog steeds een toonaangevend restitutiebeleid aan voor diegenen die getroffen zijn door lokale lockdowns en reisverboden in heel Europa, die het illegaal hebben gemaakt om te reizen. Dit betekent dat passagiers een restitutie hebben kunnen ontvangen, zelfs als hun vluchten wel doorgaan. Dit beleid is nu uitgebreid met verplichte hotelquarantaines, zodat passagiers met een gerust hart kunnen boeken, wetende dat als deze beperkingen worden ingevoerd ze ook van deze flexibiliteit kunnen profiteren.

William Vet, Country Director easyJet Nederland: “We weten dat mensen willen reizen om vrienden en familie te zien of om op een langverwachte vakantie te gaan, maar dat flexibiliteit voor onze passagiers van cruciaal belang blijft. Daarom hebben we onze ‘Flex-garantie’ aangepast om onze passagiers deze zomer te helpen nog beter met reisbeperkingen om te gaan. Door meer flexibiliteit te bieden dan ooit tevoren, kunnen meer van onze passagiers plannen maken om te reizen zonder zich zorgen te hoeven maken over wijzigingskosten. De gezondheid en veiligheid van onze passagiers blijft onze absolute prioriteit en we zijn van mening dat met de voortgang van vaccinatieprogramma’s veilig reizen tussen de meeste Europese landen deze zomer mogelijk zal zijn.”

EasyJet’s Flex-garantie

EasyJet’s Flex-garantie omvat de vrijheid om te veranderen: alle passagiers kunnen deze zomer tot twee uur voor vertrek hun vlucht zonder wijzigingskosten aanpassen. In tegenstelling tot andere luchtvaartmaatschappijen kunnen passagiers hun vluchten veranderen naar elke vlucht die momenteel beschikbaar is en naar elke andere bestemming in het netwerk van easyJet. Alleen als het nieuwe tarief hoger is wordt u gevraagd om het verschil te betalen. Passagiers kunnen vluchten snel en eenvoudig online veranderen via Boekingen Beheren of in de app. Dit geldt voor wijzigingen gemaakt tot en met 30 september 2021.

Een restitutiegarantie: als uw vlucht wordt geannuleerd, kunnen passagiers snel en eenvoudig online een geldteruggave aanvragen via Boekingen Beheren of in de app. Passagiers van wie de vlucht is geannuleerd kunnen ook een voucher aanvragen of hun vlucht gratis naar een latere datum verplaatsen.

Bescherming tegen reisbeperkingen: als een lockdown met reisverbod of een verplichte hotelquarantaine invloed heeft op de vluchten, kunnen passagiers kosteloos overstappen naar een latere datum of tot twee uur voor vertrek een voucher aanvragen, zelfs als de vluchten nog doorgaan. In het geval van een lockdown of een reisverbod waarbij het tegen de wet is om te reizen, kunnen passagiers ook om een restitutie vragen zolang het reisverbod van kracht is. Als een hotelquarantaine verplicht is kunnen passagiers binnen vier weken voor vertrek een verzoek tot restitutie indienen, mits de beperkingen nog steeds van kracht zijn. Passagiers kunnen een gratis wijziging van vluchtdatum, voucher of terugbetaling aanvragen door contact op te nemen met onze klantenservice. Dit geldt voor vluchten tot en met 30 september 2021.

De veiligheid en het welzijn van alle passagiers en bemanningsleden blijft de hoogste prioriteit van easyJet en de luchtvaartmaatschappij blijft aan boord veiligheidsmaatregelen nemen in overeenstemming met de richtlijnen van de relevante autoriteiten. Dit omvat dagelijkse verbeterde desinfectie van de cabine die ten minste 24 uur effectief beschermt tegen het coronavirus en het verplicht dragen van een masker voor passagiers en bemanningsleden. Alle easyJet vliegtuigen zijn al uitgerust met HEPA-filters, vergelijkbaar met die in ziekenhuizen, die 99,97% van de luchtverontreinigingen in de cabine filteren, waaronder virussen en bacteriën.

