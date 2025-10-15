EasyJet lanceert vanaf komend voorjaar een nieuwe route naar Thessaloniki, Griekenland. Met deze bestemming biedt easyJet vanuit Schiphol meer dan 50 bestemmingen aan.

Vanaf vandaag zijn tickets beschikbaar voor deze nieuwe route, die vanaf 29 maart 2026 operationeel zal zijn. De vluchten vertrekken twee keer per week vanaf Amsterdam naar Thessaloniki.

Thessaloniki

In het noorden van Griekenland, gelegen aan de Egeïsche Zee, ligt Thessaloniki. Deze bruisende stad heeft een aangenaam mediterraan klimaat. Het milde voorjaar en de warme, zonnige zomers maken deze stad een ideale bestemming voor een reis in het voorjaars- en zomerseizoen. Thessaloniki biedt met haar rijke geschiedenis die teruggaat tot de oudheid een fascinerende mix van Byzantijnse kerken, Romeinse monumenten, Ottomaanse architectuur en moderne musea. Het historische centrum staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst en is perfect te voet te verkennen tijdens een korte stedentrip, dankzij de efficiënte vliegverbindingen. Hier proef je het beste van de Griekse keuken: van smaakvolle mezedes en verse zeevruchten tot de beroemde bougatsa (zoet of hartig gebak). Wandel door de levendige markten, proef lokaal gebrande koffie op een zonnig terras, en geniet in het voorjaar van de geurige jasmijn en bloeiende bomen.