Reisorganisatie Echt Ierland zet een volgende stap in haar groeistrategie door de samenwerking aan te gaan met ZRA’s. Volgens de organisatie zijn de eerste contracten inmiddels gesloten en ter ondersteuning van deze nieuwe fase is ook een volledig vernieuwde website gelanceerd.



“We merken dat steeds meer reisbureaus en zelfstandig reisadviseurs op zoek zijn naar een gespecialiseerde partner voor reizen naar Ierland”, zegt Ivo ten Broek (eigenaar Echt Ierland). “Dankzij onze jarenlange contacten ter plaatse beschikken wij over een uitstekende inkooppositie. Dit stelt ons in staat om kwalitatief hoogwaardige reizen aan te bieden tegen scherpe tarieven, waarbij authenticiteit en beleving centraal staan. Juist in de huidige markt, waarin de vraag naar last minutes groot is, kunnen wij die bijzondere overnachtingen nog wel aanbieden dankzij onze allotments – plekken die het verschil maken tussen een standaard Ierlandreis en een unieke ervaring.”



Met het concept Real Ireland Experiences worden reizen verrijkt met lokale excursies en ontmoetingen. Denk aan belevingen die reizigers in direct contact brengen met de Ierse bevolking – een belangrijk element in het onderscheidende aanbod van Echt Ierland.



Ivo: “De uitbreiding naar de ZRA-markt biedt zelfstandig reisadviseurs de mogelijkheid om hun klanten een niet-standaard reisproduct aan te bieden: met persoonlijke service, flexibiliteit en lokaal karakter. Reizen zijn eenvoudig te boeken via de vernieuwde website, en de reisspecialisten van Echt Ierland bieden daarbij alle ondersteuning die nodig is. Zij hebben jarenlange ervaring met het verkopen van Ierland-reizen en kennen het land als geen ander. Daarmee zijn zij een waardevolle bron van informatie voor ZRA’s om hen te ondersteunen in het verkoopproces. Wij merken dat veel ZRA’s en reisbureaus tegen beschikbaarheidsproblemen aanlopen in Ierland. Echt Ierland beschikt over eigen allotments en scherpe inkoopcontracten, waardoor er ook voor het reisseizoen 2025 nog ruime beschikbaarheid is van sfeervolle, kleinschalige accommodaties.”



Beeld ter illustratie: Slieve League, Ierlands hoogste zeekliffen, gelegen in het zuidwesten van Donegal langs deze prachtige ribbelroute. Een van de meest populaire haltes op de Wild Atlantic Way route, Co Donegal, Ierland.