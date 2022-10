Een kijkje in het nieuwe kantoor van Avila Reizen (video)

Deel dit artikel

Avila Reizen heeft vorige maand een nieuw kantoor geopend op een van de mooiste locaties van Haarlem. Travelpro mag als eerste een kijkje nemen en krijgt een rondleiding van Tim van der Wel (eigenaar Avila Reizen).

Met de bijnaam ‘De Skybox’ is er niets te veel gezegd. Gevestigd op de vijfde verdieping van het pand aan de Zijsingel 1 biedt het kantoor een bijna 360 graden uitzicht over Haarlem en omgeving. 27 oktober aanstaande vindt de première van ‘De Skybox’ plaats en komt Avila Reizen met een exclusief evenement, inclusief culinaire verrassing en natuurlijk onvergetelijk uitzicht (vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur). Wil je hierbij aanwezig zijn? Maak dan van deze gelegenheid gebruik om persoonlijk kennis te maken met de specialisten en verrassende nieuwe bestemmingen. Meld je snel aan via info@avilareizen.nl want de plekken zijn beperkt.

Neem hieronder een kijkje in het nieuwe kantoor en lees meer over de totstandkoming in Travelpro 10 die eind deze maand verschijnt.

Author Dylan Cinjee