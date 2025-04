Of jouw kleding nu goedkoop is of juist heel prijzig, dat ziet niemand als je aan naakt recreëren doet. Iedereen is bloot en dus gelijk. Christy-Anne Kniestedt weet niet beter, ze groeide erin op en nam Internatuur, een reisorganisatie gespecialiseerd in naturistenvakanties, jaren geleden over van haar moeder. Maar hoe is het anno 2025? Zitten blootvakanties in de lift? Of heerst er nog steeds een bepaalde taboe op?

Als ik de reisorganisatie, gevestigd in Westervoort, binnenloop, valt me de ‘sunkissed’ huid van Christy-Anne meteen op. Ze vertelt dat ze net terug is van de ‘Big Nude Boat’ met Norwegian Cruise Line door de Caribbean, die fantastisch was, maar iets steekt haar. “De Telegraaf kopte grootst dat het de eerste naturistencruise ooit was, dat is niet waar. Het was de tachtigste charter van Bare Necessities, maar wel de eerste keer met Norwegian Cruise Line. Zo jammer, want naturistencruises zijn populair. Het schip, Norwegian Pearl, was dan ook helemaal volgeboekt met ruim 2.300 naturisten. Het was heel erg leuk en voor de gelegenheid werd Great Stirrup Cay, het privé-eiland van Norwegian Cruise Line, een naturisteneiland. We hebben er heerlijk gezwommen en gesnorkeld, niets is fijner om dit in je blootje te kunnen doen.”



Geen onderscheid

Dus geen plakkerige natte badkleding, maar genieten in je blootje. Ze heeft naakt recreëren met de paplepel ingegoten gekregen. “Mijn ouders waren al naturist voordat ik geboren was. Ze hebben dat een keer ontdekt en voelden zich er prettig bij. Als kind weet je niet beter. Ik weet nog goed dat we tijdens een rit naar ons vakantieadres in Frankrijk een overnachtingscamping bezochten, dat was altijd een textielaccommodatie en ik vond het vreselijk. We stonden hutje mutje, iets wat ik niet kende van onze naturistencampings. Maar ook praktisch, wij liepen in ons blootje naar de douche en hoefden onze kleding niet in te kleine opberghokjes te proppen. Maar ook, als iedereen bloot is, is iedereen gelijk. Je ziet geen verschil tussen een bankdirecteur en een putjesschepper, bij wijze van spreken. Je bent in zekere zin kwetsbaar, omdat iedereen je naakt ziet. Maar dat geeft ook weer een bepaald gevoel van vrijheid. Je hoeft je nergens achter te verschuilen en kan zijn wie je bent. De omgang met mensen op naturistenaccommodaties is fijn en de sfeer is erg goed. Ik weet ook niet beter.”

Van moeder op dochter

Haar moeder is de grondlegger van Internatuur, in 1996 werd Christy-Anne vennoot en in 2003 verhuisde het bedrijf naar Westervoort. Ik ben benieuwd hoe dat is gegaan. “Na wat onenigheid binnen een bestaande naturistenclub hebben mijn ouders samen met vrienden de eigen vereniging Natuurlijk opgericht. Met deze vereniging gingen we onder andere op vakantie naar naaktcampings in en buiten Nederland. In 1985 wist een vriend van mijn ouders en lid van de vereniging dat er in Frankrijk een naturistendorp werd gebouwd en er gezocht werd naar Nederlandse vertegenwoordiging om deze huisjes te verkopen. Mijn moeder en deze vriend zijn dat gaan doen. Maar al snel bleek dat de verhuur van deze huisjes beter liep dan de verkoop. In Spanje hoorde men over deze successen en wilde dat mijn moeder dit ook voor hen ging doen. Zo is het aanbod langzaamaan gegroeid en is het een stuk serieuzer geworden. Mijn moeder is ook haar SEPR gaan halen en in 1987 is Internatuur officieel gestart als reisorganisatie. Ik vond en vind reizen erg leuk en mijn moeder had dus de reisorganisatie, daar wilde ik wel gaan werken. Daarom heb ik eerst recreatie en toerisme gestudeerd in Nijmegen en later ben ik reisbureaumanagement aan de NHTV in Breda gaan doen. Na mijn afstuderen in 1996 ben ik parttime bij Internatuur gaan werken, daarnaast werkte ik bij Reisbureau Lensink in Doesburg. Na anderhalf jaar heb ik die baan moeten opzeggen, omdat het met Internatuur erg goed ging. Het werd te veel om het te combineren en ben ik fulltime voor Internatuur aan de slag gegaan. Sinds 2003 run ik het bedrijf vanuit Westervoort, uiteraard met behulp van een fijn team.”

Stijgende lijn

Christy-Anne staat al bijna dertig jaar aan het roer van Internatuur, ik ben dan ook benieuwd of ze haar klantenbestand ziet veranderen. “Zowel repeaters als nieuwe klanten weten de weg naar ons te vinden, maar het valt me op dat we steeds meer nieuwe klanten mogen verwelkomen. Dat is natuurlijk heel fijn. Vanzelfsprekend zijn we ook heel blij met onze vaste klanten, want dat betekent dat we goede service verlenen. Na corona zien we weer een stijgende lijn in het aantal boekingen. Ik denk ook dat mensen de zekerheid van een pakketreis heel fijn vinden. Hiermee ontzorgen wij onze klanten enorm. Misschien gaan we hierin wellicht te ver, maar vinden het heel belangrijk om goede service te bieden. Elke klant krijgt bijvoorbeeld mijn mobiele telefoonnummer en kan me altijd bellen. We merken dat onze klanten die extra service heel erg waarderen en dat zien we terug in de cijfers.”



Gelijkgestemden

Christy-Anne vertelt dat de single-reizen ook enorm populair zijn, die ze sinds 2013 organiseert. “Op beurzen kreeg ik vaak de opmerking van klanten die eerst met ons op vakantie gingen, maar dat na het wegvallen van hun partner niet meer deden, en dat heel erg jammer vinden. Je moet maar net iemand in je omgeving vinden die ook van naturisme houdt, het is vaak moeilijk om vrienden of bekenden mee te krijgen als ze het niet kennen. Ik kreeg dat zo vaak te horen, dat ik er echt iets mee wilde doen en zo zijn we met de single-reizen zijn gestart. Een reis voor mensen die graag gelijkgestemden willen tegenkomen om gezellig mee te praten en om een leuke naturistenvakantie mee te hebben. Zo’n 75% is repeater en 25% is nieuwe aanwas, telkens organiseren we een andere reis naar een andere bestemming. Dat vinden klanten ook leuk. Samen met een vriendin begeleid ik deze reizen en dat vind ik heel leuk om te doen.”

Kampeerrondreis

Nieuw dit jaar is de groepsreis met eigen camper, caravan of vouwwagen. “Ik merkte dat dit er niet is voor naturisten. Natuurlijk zijn er wel naturistencampings, die overigens vaak door consumenten direct worden geboekt, maar een georganiseerde kampeerrondreis voor naturisten was er nog niet. Via-via kwam ik in contact met een stel dat in het verleden kampeergroepsreizen begeleidde en zij zijn naturisten. We hebben besloten om samen een kampeerrondreis voor naturisten op te zetten, die gaan we in juni uitvoeren. We hadden plaats voor vijftien equipes en de reis zat in no time vol. We starten op een naturistencamping bij Parijs, in de stad gaan we allerlei leuke dingen doen, vervolgens reizen we in totaal drie weken rond. Om de drie nachten komen we aan op een andere naturistencamping. We proberen telkens iets te organiseren, maar deelname is uiteraard niet verplicht. Dit lijkt me een heel leuk product om te organiseren. Omdat de reis zo snel was volgeboekt, ligt ie voor volgend jaar ook al klaar.”

Reisbureau

Ten tijde van Sambasso verkocht Christy-Anne het aanbod via het B2B-label Naturist2Go, maar nu dit niet meer bestaat kan de retail bij Internatuur terecht, waarvoor reisbureaus geen minimale omzet nodig hebben, maar wel commissie krijgen. “We verkopen een niche-product, want je kan niet overal in je blootje op vakantie. Wij weten precies waar je wel of juist niet moet zijn. Klanten die al jarenlang hun wintersport op het reisbureau boeken, en daar tevreden over zijn, willen hun naturistenvakantie ook graag bij datzelfde reisbureau onderbrengen. Dat reisbureau kan ons dan weer inschakelen vanwege onze ervaringen in het aanbod. Maar we zien ook klanten die hun wensen wat betreft een naturistenvakantie niet bij hun vertrouwde reisbureau willen neerleggen en direct bij ons komen. Dat mag natuurlijk ook.”

Sauna

Op mijn vraag hoe de buitenwereld naar een naturistenvakantie kijkt, antwoordt Christy-Anne: “Ik weet het eerlijk gezegd niet. Vroeger was het in elk geval een stuk unieker en spannender dan nu. Toen kreeg ik verhalen van klanten te horen dat ze bij de vraag naar naturistenvakanties op het reisbureau nog net niet werden uitgelachen door de reisagent aan de balie. Ik hoor die verhalen nu niet meer. We krijgen wel meer klanten die graag naar de sauna gaan en dat willen doortrekken naar een vakantie. Dat begrijp ik wel, een naturistenvakantie is niet veel anders dan een dagje sauna. Dan zit je ook bloot in de sauna, zon je in je blootje, zwem je zonder badkleding aan en trek je een badjas aan als je gaat eten. Dat doe je op een blootvakantie ook.”

Samen

Christy-Anne runt Internatuur niet alleen, het team bestaat verder uit medewerkster Shanna en dochter Nanne die sinds september meedraait. Shanna werkt nu ruim drie jaar bij Internatuur en heeft het ontzettend naar haar zin. Na haar studie luchtvaartdienstverlening en stage bij KLM op Schiphol kwam ze een aantal jaar later haar oude stagebegeleidster, Christy-Anne, tegen. “Ik vroeg haar wat ze deed en of ze bij mij wilde komen werken, dat wilde ze wel. Ik ben heel blij met Shanna, ze is een aanwinst voor het bedrijf.” Dochter Nanne studeerde Sportkunde en rolde daarna de evenementenbranche in. Hierna was ze een beetje zoekende in wat ze wilde gaan doen. De evenementenbranche sluit redelijk aan bij de reisbranche en omdat ze zag hoe goed haar moeder het doet met Internatuur, leek het haar leuk om ook de reiswereld te ontdekken. Op de vraag hoe het is om met haar moeder samen te werken, antwoordt Nanne: “Dat bevalt heel goed. We zijn in werkstijl anders en ik denk dat we elkaar daardoor goed kunnen aanvullen. Ik ben meer van de overzichten en planningen en mijn moeder is meer van het ad hoc-werken.” Christy-Anne vult aan: “Ik ben ook iets chaotischer.” Nanne lacht: “Mijn moeder heeft dertig jaar ervaring in de reisbranche en daar kan ik heel veel van leren. Daarbij vind ik het ook interessant en leuk. Ik focus me nu op het updaten van de website, wat ik een leuke uitdaging vind om te doen.” Christy-Anne: “Shanna stort zich voornamelijk op de reserveringen en daarin is zij echt een kei, Nanne is achter de schermen druk en ik houd me daarnaast nog bezig met de boekhouding, want dat hoort er ook bij.”



Vakanties

Christy-Anne ging met haar ouders op naturistenvakantie en heeft dat er ingehouden, ik ben benieuwd hoe de vakanties van Nanne eruitzien. “Ik ging met mijn ouders wel op naturistenvakantie, maar nu eigenlijk niet meer. Dat komt ook omdat mijn vriend er niet van houdt.” Christy-Anne: “Hij is nog niet overstag, maar dat komt wel, haha.” Nanne: “Bij mij ging de interesse in naturistenvakanties ook op en af, tot mijn puberteit vond ik het heel erg leuk. Nu doe ik het al een tijdje niet meer, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er de laatste tijd wel weer meer aan denk. Het is gewoon een fijne en prettige sfeer. De locaties zijn vaak van die verborgen pareltjes en de mensen zijn heel erg aardig, iedereen is gelijk.”



Christy-Anne nam Internatuur van haar moeder over. Praten moeder en dochter ook al over deze mogelijkheid? Nanne: “Nee, nog niet. Ik heb nog veel te leren en wil nog heel veel ervaring opdoen.” Christy-Anne: “Mijn zoon, Twan, begon er laatst toevallig over, dat hij het wel wilde overnemen als ik ga stoppen, maar hij doet iets heel anders. En Shanna is er ook nog. Maar ik ben nog lang niet van plan om te stoppen met werken, dus wie het bedrijf overneemt zien we tegen die tijd wel.”

Foto: Shanna, Christy-Anne en Nanne