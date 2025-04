Tijdens een feestelijk moment sloeg ceo Marcel de Nooijer de eerste paal voor de nieuwe Transavia-hangaar op Schiphol-Oost. Deze officiële plechtigheid markeert het startschot van de bouw van een nieuwe, slimme en duurzame werkplek voor de Transavia-medewerkers.

De hangaar gaat gedeeld worden met KLM, die over een paar maanden de eerste paal voor hun deel zal slaan. Met deze twee-onder-een-kapconstructie investeren de beide luchtvaartmaatschappijen in een moderne werkomgeving, die tegelijkertijd de CO2-footprint verlaagt.

Werkzaamheden in de hangaar

In de hangaar worden vliegtuigen van Transavia en KLM gestald, onderhouden en gerepareerd. De hangaar biedt bescherming tegen weersinvloeden en is uitgerust met gespecialiseerde apparatuur en faciliteiten voor technisch onderhoud en inspecties. Met de geplande renovatie is de hangaar klaar voor de toekomst, zodat het onderhoud aan nieuwe generaties vliegtuigen van Transavia en KLM Engineering & Maintenance op een duurzame en efficiënte manier kan worden uitgevoerd.

Marcel de Nooijer: “Ik ben blij dat de bouw van het Transavia-gedeelte van de hangaar nu officieel van start gaat. Dit is een belangrijke mijlpaal die we samen met KLM hebben bereikt, en het is een goed voorbeeld van onze samenwerking. Ik kijk ernaar uit om het ontwerp tot leven te zien komen, zodat onze collega’s in een prettige, goed uitgeruste hangaar kunnen werken.”

Duurzaam en energiezuinig

Hangaar 10 wordt niet alleen duurzaam gebouwd, maar zal ook voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van duurzaamheid. We maken gebruik van warmte-koudeopslag, er wordt geen gas gebruikt en er liggen zonnepanelen op het dak om voor een groot deel van de energievoorziening te zorgen. Een duurzame, energiezuinige en inspirerende werkplek.

Oplevering

De oplevering van het Transavia-gedeelte van de hangaar staat gepland voor het tweede kwartaal van 2026. De nieuwe hangaar komt op de locatie van hangaar 10, die ruim 65 jaar geleden door KLM in gebruik werd genomen voor onderhoud. Hangaar 5 waar Transavia nu nog onderhoud aan de vliegtuigen uitvoert, wordt afgebroken.