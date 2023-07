In december vorig jaar kondigde TUI aan om in samenwerking met Dynaf 55 laadpalen voor elektrisch vervoer op de ABC-eilanden te gaan plaatsen. Met deze investering wil de reisorganisatie bijdragen aan de verduurzaming van de eilanden en het gebruik van elektrisch vervoer stimuleren. Met het plaatsen van de eerste paal is het project officieel van start gegaan.

De eerste laadpaal is geplaatst op het parkeerterrein van het kantoor van TUI aan de Schottegatweg. Hier kunnen klanten die met hun elektrische auto een bezoek brengen aan de TUI shop hun auto opladen. En inmiddels beschikt TUI ook over een eigen elektrische auto die gebruikt kan worden door het personeel als zij voor het werk op pad moeten. Ook deze kan op het parkeerterrein van TUI worden opgeladen. Rick van der Pluijm (Head of TUI Dutch Caribbean) en Kris Bouwstra (Chief Commercial Officer bij Dynaf) namen woensdag 12 juli de eerste laadpaal officieel in gebruik door de elektrische poolauto van TUI aan te sluiten.

Impact

Rick: “Ik ben trots en blij dat met de plaatsing van de eerste laadpaal onze ‘journey in the right direction’ nu echt begonnen is. Met een sterke laadpaalinfrastructuur kan er eindelijk zonder zorgen elektrisch gereden worden op de eilanden. We hopen dan ook dat onze toeristen zich binnenkort massaal elektrisch verplaatsen en we zo de impact op de eilanden, net als bij onze andere duurzaamheidsprojecten, kunnen minimaliseren. De elektrische poolauto die we in gebruik hebben genomen is daarbij niet alleen heel handig, hij is vooral een voorbeeld dat elektrisch rijden ook echt werkt. Hopelijk volgen de rentacar companies ons voorbeeld en breiden zij snel hun elektrisch wagenpark uit.”

55 laadpalen

Het plaatsen van deze eerste paal is het startschot van het project waarbij in totaal 30 laadpalen op Curaçao geplaatst worden. De volgende palen worden de komende weken op verschillende plekken op het eiland neergezet. Te beginnen bij Avila Beach Hotel, Chogogo Dive & Beach Resort en Papagayo Beach Resort, op de openbare parking bij Van den Tweel. Daarna volgen meer laadpalen op openbare locaties. Na Curaçao volgen Aruba en Bonaire. Op Aruba plaatst TUI samen met Dynaf 15 palen, op Bonaire worden 10 palen geïnstalleerd. Als het project voltooid is, zijn de ABC-eilanden in totaal 55 laadpalen rijker waar zowel toeristen als de bevolking gebruik van kunnen maken.