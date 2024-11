Medio januari 2025 vindt op Eindhoven Airport de opening plaats van een Privium ExpressLounge voor Privium Plus leden en andere reizigers van Eindhoven Airport.

De lounge komt op de plek van de oude Swissport Lounge, op de eerste verdieping naast de Starbucks. De nieuwe Privium ExpressLounge biedt ruimte aan 60 personen om in een comfortabele omgeving te werken, te ontspannen en te genieten van een buffet. In 2008 opende de eerste Privium Lounge op Amsterdam Airport Schiphol.

Exclusieve faciliteiten

“Privium leden hebben de wens om ook op andere locaties, naast Schiphol, te kunnen genieten van de exclusieve faciliteiten van een Privium Lounge. Dit wordt dan ook een belangrijke uitbreiding van Privium buiten Amsterdam Airport Schiphol. We dragen hiermee nog meer bij aan een comfortabele reiservaring van onze leden die vanaf Eindhoven Airport reizen”, aldus Franc Vink, Head of Premium Services Schiphol.

Sneller door de security

Privium biedt haar leden naast de Privium ExpressLounge nog meer voordelen op Eindhoven Airport. Zo kunnen Privium leden gebruik maken van de Fast Track, waardoor zij sneller security kunnen passeren. Ook kunnen reizigers zonder Privium lidmaatschap op Eindhoven Airport tegen betaling gebruikmaken van de Privium ExpressLounge en de Fast Track.

Opening medio januari 2025



De verwachting is dat de Privium ExpressLounge medio januari 2025 gereed is. De lounge zal dan dagelijks van 05:30 – 21:00 uur geopend zijn. Lees hier meer over Privium.