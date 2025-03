Emirates laat weten haar aanwezigheid in Azië uit te breiden met de lancering van dagelijkse directe vluchten tussen Dubai en Shenzhen vanaf 1 juli 2025*. Daarnaast introduceert ’s werelds grootste internationale luchtvaartmaatschappij vier wekelijkse vluchten naar Da Nang vanaf 2 juni* en drie wekelijkse vluchten naar Siem Reap vanaf 3 juni*, beide steden zijn verbonden via Bangkok.

De uitbreiding markeert ook Emirates’ vierde toegangspoort tot het Chinese vasteland, de derde bestemming in Vietnam en tweede bestemming in Cambodja. Adnan Kazim, Deputy President en Chief Commercial Officer van Emirates, zei: “We blijven ons inzetten om zakenreizigers en vakantiegangers een zo divers mogelijke toegang tot Zuidoost-Azië en de bredere regio van Oost-Azië te bieden. Onze uitbreiding naar Shenzhen opent nieuwe deuren voor economische uitwisseling tussen wereldwijde markten en zal de culturele en zakelijke banden versterken. Terwijl we ons voorbereiden op de lancering van de vluchten, willen we de Chinese autoriteiten en luchthavenpartners bedanken voor hun voortdurende steun en zijn we vastbesloten om het succes van deze route te garanderen.”

Versterken van economische samenwerking

Hij voegde eraan toe: “Vietnam neemt een strategische plaats in binnen ons netwerk in Zuidoost-Azië. Met Da Nang als onze derde bestemming in het land kunnen de bestaande handel en commerciële samenwerkingen verder groeien. Emirates maakt het ook makkelijker om te reizen naar Siem Reap, de stad naast Angkor. Met de toevoeging van deze nieuwe bestemmingen zorgen we voor verbindingen van en naar de grootste steden van China, de opkomende knooppunten van Vietnam en de toeristische hoogtepunten van Cambodja.”

Optimale verbindingen met belangrijke gateways wereldwijd

De vluchttijden van Shenzhen zijn zo gepland dat er optimale verbindingen zijn van en naar belangrijke punten in Afrika, het Midden-Oosten en de GCC, waaronder Kenia, Egypte, Zuid-Afrika en Saudi-Arabië geeft de luchtvaartmaatschappij aan. Ditzelfde geldt voor connecties met de populaire Europese zakelijke en financiële centra in het VK, Italië en Spanje. Evenals de belangrijkste gateways van de luchtvaartmaatschappij in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. EK328 vertrekt vanuit Dubai om 10:05 uur en komt aan in Shenzhen om 22:00 uur lokale tijd. De terugvlucht EK329 vertrekt om 23:55 uur vanuit Shenzhen en landt de volgende dag om 03:40 uur in Dubai.

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de overheid