Emirates lanceert luchtbrug voor hulpgoederen slachtoffers aardbeving

In de nasleep van de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië, zet Emirates een luchtbrug op in samenwerking met de International Humanitarian City (IHC). De luchtbrug gaat bijdragen aan het transport van hulpgoederen en dringende medische producten, evenals materieel voor de zoek- en reddingsacties op de grond in beide landen.

De eerste zending vertrekt vandaag met vlucht EK 121 en EK 117 en bestaat onder andere uit thermische dekens en familietenten van UNHCR, gevolgd door medische hulpgoederen en items voor beschutting van de World Health Organisation (WHO) en World Food Programme (WFP), welke geleverd worden in coördinatie met de IHC in Dubai. In de komende dagen vervoert Emirates nog meer dekens, tenten, zaklampen, tools voor waterdistributie evenals trauma en eerste hulp kits.

Additionele capaciteit

Emirates SkyCargo is van plan om de komende twee weken vrachtruimte beschikbaar te stellen voor ongeveer 100 ton aan humanitaire hulpgoederen op de dagelijkse vluchten naar Istanbul. De door Emirates vervoerde goederen worden daarna afgeleverd in de getroffen gebieden in Turkije en Syrië door lokale organisaties. De vrachtdivisie van Emirates heeft een langdurige samenwerking met de IHC, waardoor de luchtvaartmaatschappij behendig en snel tal van hulpmissies kan leiden en humanitaire hulpgoederen kan inzetten voor gemeenschappen over de hele wereld die getroffen zijn door natuurrampen, medische noodgevallen, wereldwijde uitbraken en andere crises.

Dringend hulp bieden

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Chairman and Chief Executive: “”We staan achter het Turkse en Syrische volk en werken samen met experts zoals de International Humanitarian City om dringende hulp te bieden aan degenen die getroffen en ontheemd zijn door de aardbevingen, en om de complexe herstelinspanningen ter plaatse te ondersteunen. Emirates heeft uitgebreide ervaring in ondersteuning van humanitaire hulpacties en door middel van de drie dagelijkse vluchten naar Istanbul biedt Emirates regelmatige en consistente widebody-capaciteit voor hulpgoederen en medische benodigdheden. Emirates ondersteunt tevens de voortdurende humanitaire inspanningen van de VAE. Dankzij Dubai’s unieke positie als ’s werelds grootste internationale logistieke hulp hub kunnen we door rampen getroffen gebieden en de meest kwetsbare mensen zo snel mogelijk bereiken.”

Luchttransporten en essentiële voorraden

“De IHC blijft zich inzetten om de mensen die getroffen zijn door de aardbevingen te voorzien van de humanitaire hulp en middelen die ze nodig hebben. We komen snel in actie door het faciliteren van luchttransporten van essentiële medische voorraden, onderdak en andere hulpgoederen van de UNHCR, de WHO en het WFP, om tegemoet te komen aan de dringende vraag naar hulp in de getroffen regio’s.”

Auteur Sharon Evers