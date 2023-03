Deel dit artikel

De redactie van Travelpro krijgt regelmatig opmerkingen over de berichtgeving en het beeld dat de (landelijke) media schetsen over de reis-/luchtvaartsector. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw mening.

Doe hier mee aan de enquête of vul hem hieronder in. Je kan ook een reactie mailen naar redactie@travelpro.nl of telefonisch contact opnemen met Arjen Lutgendorff (06-20094160).

Auteur Arjen Lutgendorff