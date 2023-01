Erik Schuffel: ‘Cruisesector ligt me erg na aan het hart’

Deel dit artikel

Erik Schuffel bereidt zich voor op een terugkeer in de reiswereld. De ontwikkeling van zijn eigen zaak op de meubelboulevard van Leiderdorp kampt door de huidige economische situatie met nogal wat tegenwind.

Dat verklaarde Schuffel woensdag tijdens zijn bezoek aan de Vakdag, waar hij veel oude bekenden uit de reiswereld en de cruisesector in het bijzonder sprak.

Na 30 jaar reisbranche, waarvan ruim tien succesvolle jaren als managing director van MSC Cruises in Nederland, begon Schuffel in november 2021 zijn flagship store van het Italiaanse merk Dorelan. Hij hield daarbij een link met de cruisesector, want de schepen van MSC, maar ook die van Costa Cruises, Ponant Cruises en de Accor hotels hebben bedden van Dorelan.

Passagiers vragen vaak waar ze deze bedden kunnen kopen. Schuffel zag een gat in de markt. Bij de opening van zijn winkel in november 2021 waren veel branchecollega’s aanwezig.

De huidige economische situatie, met hoge inflatie, speelt hem echter parten bij de verdere uitwerking van zijn plannen. ‘Daarnaast is Dorelan geen bekend merk in Nederland. Om meer bekendheid te genereren, zou je veel moeten investeren.’

Schuffel sluit zijn winkel op korte termijn. ‘Ik wil de zaken netjes afhandelen en hoop daarna weer in de reiswereld aan de slag te kunnen. De cruisesector ligt me erg na aan het hart.’

Of hij spijt heeft van zijn beddenavontuur? Schuffel: ‘Wanneer ik niet was geconfronteerd met een tweede lockdown, het dalende consumentenvertrouwen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de torenhoge inflatie was het wellicht anders gelopen. Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Als ik die stap ruim een jaar geleden niet had gemaakt, had ik daar nog steeds over lopen twijfelen. Ik hoop op een comeback in de reisbranche.’

Author Theo de Reus