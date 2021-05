Escape spel brengt reisgevoel, vakantiesfeer en gezelligheid in huis

Bert Wildeman (Managing Director Sambasso) heeft samen met zijn vrouw Natasja (gewichtsconsulent, Voedingsadviescentrum Zwolle) en dochter Jolijn (Grafisch Vormgever) de Sam Travel thuisescape spellen op de markt gebracht.

“We speelden altijd al vaak (bord)spellen als gezin, maar in die tijd deden we het extra veel. Daardoor ben ik ook in die hoek gaan denken met in mijn achterhoofd dat Bert graag iets in combinatie met reizen wilde. Wij vinden escape rooms altijd al ontzettend leuk met het gezin”, aldus Natasja.

‘Reisbedrijven kunnen de spellen zeker gaan verkopen. We kunnen hen een leuke commissie bieden. Je kunt de thuisescapes als give away gebruiken, maar je kan het ook verkopen via je website of vanuit de winkel. Meer info voor (reis)bedrijven die willen samenwerken vind je op Sam Travel, Zakelijk.’

Lees het volledige interview met Bert, Natasja en Jolijn in TravelPro #16.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.