Europa-Park: beste seizoen in de geschiedenis

Europa-Park, het grootste attractiepark van Duitsland, heeft vorig jaar voor het eerst in zijn bijna 50-jarig bestaan het aantal van zes miljoen bezoekers in een seizoen overschreden.

‘We zien dit record als een enorme blijk van vertrouwen van onze bezoekers. En dat in een moeilijk jaar met oorlog, leveringsproblemen, inflatie en een energiecrisis. Mensen zijn op zoek naar ontspanning en het Europa-Park Resort biedt dit, samen met Waterwereld Rulantica, als een eigen aantrekkelijke reisbestemming’, zegt eigenaar Roland Mack.

De ongeveer 5.800 hotelbedden in het hotelresort waren in 2022 veelvuldig volgeboekt, zegt Mack. In november werd ook nog het nieuwe restaurant van de toekomst ‘Eatrenalin’ geopend.

‘De afgelopen drie jaar hebben we meer dan 80 miljoen euro in ons resort geïnvesteerd.’

Voor 2023 verwacht Europa-Park een aanzienlijke stijging van de energiekosten. Mack: ‘Daarom investeren we in een zonnepark van meer dan 20 hectare in het naburige Kippenheim, samen met het bedrijf Mosolf dat zich toelegt op de logistiek van auto’s. Eenmaal gereed zal het park ongeveer 25 gigawatt-uur elektriciteit produceren. Het totale investeringsvolume van het project bedraagt ongeveer 30 miljoen euro.’

Een groot aandachtspunt in 2023 blijft de werving van medewerkers, zegt Mack.

‘Dit is een grote uitdaging voor ons, maar onze personeelsafdeling is gelukkig heel creatief bij het werven. We zijn hier heel flexibel, we bieden al meer dan 70 verschillende werktijdmodellen aan. We hebben bij Europa-Park jonge medewerkers die uiterst gemotiveerd en bekwaam zijn. De promotiekansen zijn veel groter dan in veel andere bedrijven.’

Europa-Park biedt werk aan meer dan 4.500 medewerkers. Circa 8.000 indirecte banen in de onmiddellijke regio zijn het gevolg van de aanwezigheid van het attractiepark ten noorden van het Zwarte Woud. (Foto Europa-Park).

Author Theo de Reus