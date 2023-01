Europa-Park draait vanaf 2024 ‘s zomers op zonne-energie

Deel dit artikel

Europa-Park investeert in een meer dan 20 hectare groot zonnepark. Als Duitslands grootste met zonnepanelen overdekte parkeerterrein zal dit vanaf 2024 zo’n 25 GigaWatt-uur stroom leveren. De helft hiervan is bestemd voor het grootste attractiepark van Duitsland dat daardoor ‘s zomers geheel op zonne-energie kan draaien.

De afgelopen jaren heeft Europa-Park in en rond het park al diverse projecten gerealiseerd voor de winning van duurzame energie. Op de parkeerplaatsen van zowel het attractiepark als waterpark Rulantica zijn duizenden zonnepanelen aangebracht. Er zijn enkele warmtekrachtcentrales gebouwd en de stroming van het riviertje dat door het park loopt zet een waterkrachtcentrale in werking. Roland Mack, de eigenaar/directeur van Europa-Park: “Met dit nieuwe project krijgt onze duurzame energieverzorging een compleet nieuwe dimensie. Het is geweldig dat twee familie-ondernemingen hiervoor de handen ineen slaan.”

Het totale oppervlakte van het zonnepark bedraagt 20 hectare en levert zo’n 25 GigaWatt-uur. De beide bedrijven investeren samen 30 miljoen Euro in het project. 10 hectare zijn bestemd voor de stroomvoorziening van Europa-Park. Mack: “Het heeft geen zin om te klagen over de hoge energiekosten, je moet zelf naar oplossingen zoeken. Dat doen we samen met MOSOLF. Het project moet in de zomer van 2024 gereed zijn. Vanaf dat moment zijn we zeker in het zomerseizoen niet meer afhankelijk van andere leveranciers. In de toekomst zullen we gebruik maken van opslagmogelijkheden zodat we ook op andere momenten gebruik kunnen maken van zonne-energie.”

Author Sharon Evers