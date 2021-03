Europese Commissie doet voorstel voor digitaal vaccinatiepaspoort

Gisteren deed de ANVR een oproep om de Nederlandse reiziger en reisbranche perspectief te geven om te kunnen reizen komende zomer. Ook gisteren kreeg de ANVR nadrukkelijk steun van een belangrijke stakeholder: voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kondigde een voorstel aan voor een digitaal vaccinatiepaspoort.

“Dit klinkt echt als heel goed nieuws, maar we wachten de uitwerking nog af natuurlijk. De Europese Commissie wil nog deze maand komen met een voorstel voor een ‘groene pas’, die vrij verkeer van personen binnen de EU mogelijk moet maken. Met zo’n digitaal vaccinatiepaspoort kan een reiziger bewijzen gevaccineerd te zijn, hersteld te zijn van Covid19 of een negatieve test te hebben afgelegd. Er wordt met de ontwikkeling ook meteen gekeken naar aspecten van bescherming van persoonlijke gegevens “, zegt Frank Radstake van de ANVR.

“Gisteren, 1 maart, kwam de Europese Raad van ministers van Toerisme op initiatief van Portugal – dit half jaar de voorzitter van de Europese Unie – bijeen om te bespreken op welke manier de herstart van reizen en het herstel van het toerisme vorm zou kunnen krijgen. Het Portugese voorzitterschap wilde een heel duidelijke boodschap sturen aan de Europese Commissie dat de noodzaak op korte termijn reizen weer mogelijk te maken van het grootste belang is: voor het toerisme, voor de economie in het algemeen en vooral voor reizigers zelf. Het zou goed zijn als de Europese Commissie nu inderdaad het voortouw neemt”, zegt Radstake. “Met onze Europese zusterorganisatie ECTAA zijn we hard aan het lobbyen bij de verschillende Europese instanties om ze aan te sporen snel te handelen. Mooi als dat nu eindelijk tot snel succes zou leiden”.

