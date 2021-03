ANVR: “Bied reisbedrijven perspectief met testen en vaccineren”

“Reisbedrijven liggen al meer dan een jaar stil, reisondernemers dreigen kopje onder te gaan en veel van de 20.000 ANVR-reisprofessionals hebben hun baan al verloren of verliezen die als de Nederlandse overheid terughoudend blijft als het gaat om een vaccinatiepaspoort in combinatie met (snel)testen”, laat de ANVR weten.

​Frank Oostdam, voorzitter van reisbrancheorganisatie ANVR, luidt de noodklok voor de reissector. “Uit cijfers van het CBS afgelopen week blijkt nog eens dat wij, meer dan alle andere sectoren, de zwaarst getroffen branche zijn met een omzetdaling van meer dan 76%. En in onze ANVR-georganiseerde sector loopt dat zelfs op tot bijna 90%; dat houdt geen sector vol. En dat terwijl een oplossing voor de hand ligt.”

Vaccinatiepaspoort

De EU-top afgelopen week en het overleg met EU-ministers van toerisme vandaag in Brussel lijken hoop te bieden voor de reisbranche, want de EU-lidstaten zijn optimistisch over de invoering van een digitaal vaccinatiepaspoort. Maar helaas reageert premier Mark Rutte nog terughoudend.

Oostdam begrijpt die terughoudendheid volstrekt niet. “Naast een door de EU-geïnitieerd vaccinatiepaspoort kunnen testen en sneltesten helpen om de angst van de overheid voor discriminatie weg te nemen. Zo wordt reisondernemers perspectief geboden en tegelijkertijd krijgen mensen weer meer vrijheid.” Veel reizigers zijn al bekend met het ‘gele boekje’ waarin exact staat vermeld welke gezondheidsmaatregelen zijn genomen, en dit boekje zou tevens als medisch document kunnen dienen, of het nu om vaccinatie of om (snel)testen gaat.

Perspectief

De reissector voorziet dan ook grote problemen als ook komende zomer het ministerie van Buitenlandse Zaken de Nederlander afraadt te reizen. “Het is beter om als overheid samen met de reisbranche nu snel te werken aan hoe vakantie- en zakenreizen straks weer georganiseerd kunnen worden opgestart, dan het op zijn beloop laten en de Nederlander, die inmiddels smacht naar vakantie, ongecontroleerd te laten reizen”, aldus Oostdam. De reisbranche ziet in (snel)testen in combinatie met vaccineren dé oplossing om de bij haar aangesloten reisbedrijven perspectief te bieden.​

