Eurostar en SkyTeam, de wereldwijde alliantie van luchtvaartmaatschappijen, hebben een memorandum van overeenstemming (MOU) ondertekend dat de weg vrijmaakt voor geïntegreerde intermodale reizen via lucht en spoor voor miljoenen klanten.

Eurostar wordt daarmee de eerste niet-luchtvaartpartner van SkyTeam, wat klanten de mogelijkheid biedt om reizen te boeken die lange- en middellangeafstandsvluchten combineren met duurzame treinreizen in één enkele reservering – onder het genot van de SkyTeam-voordelen.



Het uitgebreide netwerk van Eurostar biedt talloze mogelijkheden voor multi-city reizen tussen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. Klanten zullen kunnen vliegen op SkyTeam’s belangrijkste hubs in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en andere grote Europese luchthavens in het netwerk van Eurostar en op een duurzamere manier kunnen genieten van multi-city reizen. Ongeveer 13% van de huidige Eurostar-reizigers zijn langeafstandsvliegreizigers die aankomen op SkyTeam’s belangrijkste hubs in Amsterdam Schiphol, Paris-CDG en London Heathrow, en overstappen op een Eurostar-bestemming.



Gwendoline Cazenave, CEO van Eurostar, zegt: “Onze reizigers de mogelijkheid bieden om Europa op de meest duurzame en gemakkelijke manier per spoor te ontdekken, is een essentieel onderdeel van Eurostar’s groeistrategie. We werken aan een toekomst waarin reizigers eenvoudig kunnen overstappen tussen Eurostar-treinen, nationale spoorwegen en langeafstandsvluchten, waardoor we onze diensten openstellen voor nieuwe markten over de hele wereld. Vandaag is een belangrijke stap voorwaarts in de verwezenlijking van deze missie en we kijken ernaar uit om met SkyTeam samen te werken aan de ontwikkeling van het klantenaanbod, zodat meer reizigers de unieke service van Eurostar kunnen ervaren.”



Patrick Roux, CEO van SkyTeam, voegt toe: “De samenwerking met Eurostar als onze eerste niet-luchtvaartpartner onderstreept SkyTeam’s inzet voor het aanbieden van een meer geïntegreerde en verantwoorde reiservaring door intermodaal reizen te integreren. Eurostar is wereldwijd een van de meest gewaardeerde treinoperatoren, bekend om zijn klantgerichte service, en past daarom perfect bij SkyTeam. Ik kijk ernaar uit om onze samenwerking verder te ontwikkelen en klanten meer keuze te bieden in de manier waarop ze reizen via het wereldwijde netwerk van SkyTeam.”



De twee bedrijven zullen de komende maanden samenwerken om een meer geïntegreerde ervaring voor lucht-treinreizen te creëren, zodat klanten kunnen genieten van de voordelen van beide vervoerswijzen. De samenwerking zal naar verwachting in de eerste helft van 2025 van start gaan. Eurostar en KLM blijven hun air-rail product voor klanten tussen Amsterdam en Brussel ontwikkelen, wat al heeft geleid tot een vermindering van het aantal vluchten tussen de twee steden.