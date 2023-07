Eurostar kondigt de uitrol aan van SmartCheck, een contactloos fast-track inchecksysteem met biometrische gezichtsherkenning.

Het SmartCheck systeem dat wordt geleverd door iProov, wereldwijde leverancier van biometrische apparatuur, zorgt ervoor dat Eurostars Business Premier-reizigers en klanten met een Carte Blanche slechts één paspoortcontrole moeten doorlopen in plaats van twee. Hierdoor kan men tijd besparen en wachtrijen vermijden bij de ticket- en uitreiscontrole aan de Britse grens in het station. De klanten kunnen hun ticket, paspoort en gezicht veilig voor aanvang van de reis registreren via hun mobiel toestel. Zo genieten ze van een contactloze, ticketloze en veilige reiservaring.

SmartCheck

Wie een Business Premier-ticket of een Carte Blanche heeft, kan SmartCheck gebruiken door de app van SmartCheck iProov.me te downloaden in de App Store of via Google Play. Voor aanvang van de reis kan de passagier zijn identiteitsdocumenten scannen en zijn gezicht en ticket verifiëren met de app. Door dit nieuwe systeem kunnen Eurostar-passagiers sneller inchecken via de speciale SmartCheck-gang met controlepunt voor biometrische gezichtsherkenning. Deze snelle en contactloze gang vervangt de bestaande incheckprocedures aan de gates en automatiseert de huidige handmatige uitreiscontrole aan de Britse grens. Daarna volgen nog de bagagecontrole, en de Franse paspoortcontrole.

Identiteitscontrole

De uitrol is het vervolg op een succesvolle test van het nieuwe systeem die plaatsvond tussen december 2021 en april 2022. Om het pilootproject te ontwikkelen zodat het aan de behoeften van Eurostar voldeed, werkte iProov samen met Entrust. Hierdoor bevat de SmartCheck-oplossing iProov’s Biometric Solution Suite met Biometrische controlecheck, in combinatie met Entrusts Identity Verification als een Service (IDVaaS) technologie voor identiteitscontrole en het beheer van digitale reisgegevens (DTC).

Eurostar-reiservaring

Gwendoline Cazenave (CEO van Eurostar Group): “Zorgen dat onze passagiers makkelijk en snel kunnen inchecken is een cruciaal onderdeel van de Eurostar-reiservaring. We blijven dan ook steeds zoeken naar oplossingen om de capaciteit in onze stations te verhogen en de passagiersstromen te verbeteren. Door SmartCheck te introduceren in London St Pancras International worden we de eerste spoorwegmaatschappij die biometrische gezichtsherkenning toepast. Deze innovatie zal de reizen van onze klanten verbeteren en maakt zo deel uit van de unieke Eurostar reiservaring.”