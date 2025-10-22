Eurostar breidt haar vloot flink uit met 50 nieuwe treinen van de Alstom Group. Dit betreft een vaste bestelling van 30 treinen, met een optie op nog eens 20 extra stuks.

De nieuwe vloot, genaamd ‘Eurostar Celestia’, is een ontwerp op maat dat gebaseerd is op het Alstoms Avelia Horizon-model. De naam Celestia werd gekozen door Eurostar-teamleden en is afgeleid van het Latijnse woord caelestis, wat ‘hemels’ betekent. De naam symboliseert de essentie van reizen en weerspiegelt de geest van het bedrijf dat een ‘sterrenstelsel’ van steden in Europa met elkaar verbindt.

Deze uitbreiding is een concrete realisatie van Eurostars ambitieuze groeistrategie, met als doel jaarlijks 30 miljoen reizigers te bereiken. Met de Celestia-treinen zal het aantal zitplaatsen per nieuwe trein met 20% toenemen, en de treinen van 400 meter (in dubbele samenstelling) zullen ongeveer 1.080 zitplaatsen per rit bieden. Bovendien brengt Eurostar met de Celestia voor het allereerst dubbeldekstreinen naar het Verenigd Koninkrijk.

De nieuwe vloot richt zich op duurzaam en toegankelijk reizen. De treinen zijn volledig elektrisch, ontworpen om 20 tot 50% energiezuiniger te zijn dan de huidige vloot, en 97% van de onderdelen is recycleerbaar.

De eerste nieuwe treinen zullen in januari 2031 aan de vloot worden toegevoegd, en de commerciële ritten staan gepland vanaf mei 2031. Met de levering van de Celestia zal de totale Eurostar-vloot uit 67 treinen bestaan, een toename van 30%.